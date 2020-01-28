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2020-01-28T13:58+0300
https://ria.ru/20200128/1563922909.html
В Забайкалье более 50 сирот провели новогодние каникулы в кругу семьи
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РИА Новости

В Забайкалье более 50 сирот провели новогодние каникулы в кругу семьи

08:00 28.01.2020 (обновлено: 13:58 28.01.2020)
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© Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского краяПраздничный стол в семье Коноваловых
Праздничный стол в семье Коноваловых
© Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По итогам акции "Каникулы в семье", прошедшей в Забайкальском крае, 51 воспитанник из детского дома почувствовал атмосферу семейного праздника. Любой желающий мог подарить ребенку чудо — забрать к себе на Новый год.
Этой возможностью воспользовались Сергей и Светлана Коноваловы, у которых уже растут трое родных детей.

"Собрали документы, приехали в опеку, потом к нам приехали в гости, осмотрели дом и сказали, что можем детишек взять домой. Дали разрешение, и с этим разрешением мы поехали в детский дом", — сказал Сергей.

Для этой семьи акция Новым годом не закончилась — дети проводят с ними уже третьи выходные. В дальнейшем Сергей и Светлана планируют удочерить двух воспитанниц детского дома.
"Мы на елку ездили, приглядывались к ребятишкам, смотрели, девочки нам понравились две, правда, мы хотели сразу их взять, но одну не успели, потому что она в другую семью уходила на новогодние каникулы. И мы одну Любу взяли, девочке десять лет. Спросили у нее: "Ты хочешь в гости к нам?" Она сказала: "Да, хочу", и все, она поехала. Ей понравилось у нас. И потом после новогодних каникул мы Аленку, девочке шесть лет, к себе взяли", — поделился Сергей.
Сейчас супруги учатся в "Школе приемных родителей", а Люба и Алена уже называют их мамой и папой.
© Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского краяЛюба и Алена празднуют Новый год в семье Коноваловых
Люба и Алена празднуют Новый год в семье Коноваловых
© Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Люба и Алена празднуют Новый год в семье Коноваловых

Другие регионы

Подобная акция — "Новый год в семье" — проходила и в Приморском крае, где семьи взяли на праздники 299 детей из детских домов.
"Жители Приморского края традиционно очень живо откликнулись на проводимую благотворительную акцию. Новый год в семьях отпраздновали 299 детей. Двести тридцать шесть из них воспитываются в центрах содействия семейному устройству, 63 — в коррекционных школах и школах-интернатах", — говорится в пресс-релизе администрации края.
Дети рисуют открытку к Новому году
15 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
Праздник в кругу семьи: детей-сирот можно пригласить домой на каникулы
Для участия в программе гостевым родителям необходимо было получить согласие органа опеки по месту жительства и собрать необходимые документы — справки об отсутствии судимости, инфекционных заболеваний, психических расстройств, наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Кроме того, специалисты проверяли место жительства и условия, в которых будет находиться ребенок.
Главными итогами акции стали усыновления детей и оформление опеки — в Приморском крае семью обрел 21 ребенок.
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Хорошие новостиХорошие новостиЗабайкальский крайПриморский край
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