В Забайкалье более 50 сирот провели новогодние каникулы в кругу семьи

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По итогам акции "Каникулы в семье", прошедшей в Забайкальском крае, 51 воспитанник из детского дома почувствовал атмосферу семейного праздника. Любой желающий мог подарить ребенку чудо — забрать к себе на Новый год.

Этой возможностью воспользовались Сергей и Светлана Коноваловы, у которых уже растут трое родных детей.

"Собрали документы, приехали в опеку, потом к нам приехали в гости, осмотрели дом и сказали, что можем детишек взять домой. Дали разрешение, и с этим разрешением мы поехали в детский дом", — сказал Сергей.

Для этой семьи акция Новым годом не закончилась — дети проводят с ними уже третьи выходные. В дальнейшем Сергей и Светлана планируют удочерить двух воспитанниц детского дома.

"Мы на елку ездили, приглядывались к ребятишкам, смотрели, девочки нам понравились две, правда, мы хотели сразу их взять, но одну не успели, потому что она в другую семью уходила на новогодние каникулы. И мы одну Любу взяли, девочке десять лет. Спросили у нее: "Ты хочешь в гости к нам?" Она сказала: "Да, хочу", и все, она поехала. Ей понравилось у нас. И потом после новогодних каникул мы Аленку, девочке шесть лет, к себе взяли", — поделился Сергей.

Сейчас супруги учатся в "Школе приемных родителей", а Люба и Алена уже называют их мамой и папой.

© Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края Люба и Алена празднуют Новый год в семье Коноваловых © Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края Люба и Алена празднуют Новый год в семье Коноваловых

Другие регионы

Подобная акция — "Новый год в семье" — проходила и в Приморском крае, где семьи взяли на праздники 299 детей из детских домов.

"Жители Приморского края традиционно очень живо откликнулись на проводимую благотворительную акцию. Новый год в семьях отпраздновали 299 детей. Двести тридцать шесть из них воспитываются в центрах содействия семейному устройству, 63 — в коррекционных школах и школах-интернатах", — говорится в пресс-релизе администрации края.

Для участия в программе гостевым родителям необходимо было получить согласие органа опеки по месту жительства и собрать необходимые документы — справки об отсутствии судимости, инфекционных заболеваний, психических расстройств, наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Кроме того, специалисты проверяли место жительства и условия, в которых будет находиться ребенок.