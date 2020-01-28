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https://ria.ru/20200128/1563843433.html
Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту
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РИА Новости

Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту

08:00 28.01.2020 (обновлено: 13:04 28.01.2020)
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Будапешт — город с роскошной архитектурой, лечебными спа-курортами и бурной ночной жизнью в руин-пабах. Здесь можно покататься на самом старом в мире фуникулере, осмотреть музей в противоатомном бункере, поиграть на автоматах 1970-х годов. О самых известных, а также не указанных в путеводителях достопримечательностях венгерской столицы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Город возник в конце XIX века из поселений на берегах Дуная — Буды и Пешта, объединенных цепным мостом Сеченьи.

"В XIX веке местные правители хотели вместо центральных улиц вырыть сеть каналов. Их привлекала идея перемещаться не на каретах, а на гондолах. Но, посчитав затраты, от идеи отказались", — говорит частный гид Егор Епифанцев.

Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
1 из 15

Город возник в конце XIX века из поселений на берегах Дуная — Буды и Пешта, объединенных цепным мостом Сеченьи.

"В XIX веке местные правители хотели вместо центральных улиц вырыть сеть каналов. Их привлекала идея перемещаться не на каретах, а на гондолах. Но, посчитав затраты, от идеи отказались", — говорит частный гид Егор Епифанцев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© Depositphotos / zoltangabor

Знаменитая Будайская крепость была резиденцией венгерских королей. Во время Второй мировой войны она сильно пострадала, но к 1980 году ее восстановили. Сегодня сооружение включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
2 из 15

Знаменитая Будайская крепость была резиденцией венгерских королей. Во время Второй мировой войны она сильно пострадала, но к 1980 году ее восстановили. Сегодня сооружение включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Depositphotos / zoltangabor
© Depositphotos / amoklv

До крепости от Сеченьи можно добраться на старейшем в мире фуникулере Шикло 1870 года. Стилизованные под XIX век вагончики ходят по короткому маршруту (всего 95 метров). Время в пути — не больше пары минут. Билет в одну сторону стоит около 250 рублей.

Путешественники рассказывают, что в кассах бывают большие очереди, а пеший подъем занимает не более 15 минут. В 300 метрах — бесплатный лифт.

Канатная дорога Castle Hill в Будапеште, Венгрия
3 из 15

До крепости от Сеченьи можно добраться на старейшем в мире фуникулере Шикло 1870 года. Стилизованные под XIX век вагончики ходят по короткому маршруту (всего 95 метров). Время в пути — не больше пары минут. Билет в одну сторону стоит около 250 рублей.

Путешественники рассказывают, что в кассах бывают большие очереди, а пеший подъем занимает не более 15 минут. В 300 метрах — бесплатный лифт.

© Depositphotos / amoklv
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Еще один символ города — здание венгерского парламента, которое построили после объединения Буды и Пешта. Здание расположено между мостами Сеченьи и Маргит. Внутри ежедневно проходят экскурсии, билеты лучше купить онлайн заранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Стоимость — около 1,4 тысячи рублей.

Егор Епифанцев говорит, что это обязательный пункт экскурсионной программы. Также он рекомендует прогуляться по площади Героев и посетить Рыбацкий бастион.

Здание венгерского парламента в Будапеште
4 из 15

Еще один символ города — здание венгерского парламента, которое построили после объединения Буды и Пешта. Здание расположено между мостами Сеченьи и Маргит. Внутри ежедневно проходят экскурсии, билеты лучше купить онлайн заранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Стоимость — около 1,4 тысячи рублей.

Егор Епифанцев говорит, что это обязательный пункт экскурсионной программы. Также он рекомендует прогуляться по площади Героев и посетить Рыбацкий бастион.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Площадь Героев легко найти, гуляя по Пешту. В центре — монумент Тысячелетия Венгрии — 36-метровая колонна со статуей архангела Гавриила. По бокам — две полукруглые колоннады со статуями королей и национальных героев.

Площадь Героев в Будапеште. В центре Архангел Гавриил на вершине колонны монумента Тысячелетия
5 из 15

Площадь Героев легко найти, гуляя по Пешту. В центре — монумент Тысячелетия Венгрии — 36-метровая колонна со статуей архангела Гавриила. По бокам — две полукруглые колоннады со статуями королей и национальных героев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Рыбацкий бастион, которому более ста лет, находится на площади Святой Троицы в Буде. Местные жители и туристы приходят сюда в том числе и за видом, открывающимся на Дунай, здание парламента и Пешт.

Если есть возможность, наведайтесь сюда и днем, и вечером. Панорамы выглядят совершенно по-разному.

Входной билет стоит около 300 рублей.

Рыбацкий бастион на Крепостном холме в Буде, в Будапеште
6 из 15

Рыбацкий бастион, которому более ста лет, находится на площади Святой Троицы в Буде. Местные жители и туристы приходят сюда в том числе и за видом, открывающимся на Дунай, здание парламента и Пешт.

Если есть возможность, наведайтесь сюда и днем, и вечером. Панорамы выглядят совершенно по-разному.

Входной билет стоит около 300 рублей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© Фото : страница Sziklakórház, Hospital in the Rock в Facebook

"Госпиталь в скале" — один из самых необычных военно-медицинских музеев мира. Создатели описали его двумя слоганами: "Путешествие во времени в ад XX века" и "Настоящее лицо войны, цена мира".

Находится музей в подземных пещерах рядом с Рыбацким бастионом. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь, а в период холодной войны — бункер на случай ядерной войны.

Сейчас там — тематические экспозиции восковых фигур, фотографий и медицинских инструментов. Билет стоит около 800 рублей.

Музей Госпиталь в скале в Венгрии
7 из 15

"Госпиталь в скале" — один из самых необычных военно-медицинских музеев мира. Создатели описали его двумя слоганами: "Путешествие во времени в ад XX века" и "Настоящее лицо войны, цена мира".

Находится музей в подземных пещерах рядом с Рыбацким бастионом. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь, а в период холодной войны — бункер на случай ядерной войны.

Сейчас там — тематические экспозиции восковых фигур, фотографий и медицинских инструментов. Билет стоит около 800 рублей.

© Фото : страница Sziklakórház, Hospital in the Rock в Facebook
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В Будапеште есть спа-курорты. Под городом — термальные источники, минеральная вода поступает в 27 купален. Самая крупная из них — Сеченьи, построенная в стиле архитектуры Ренессанса. Здесь 21 бассейн, три из которых — под открытым небом. Также в составе комплекса — сауны и фитнес-зал.

Билет обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. За эти деньги в купальне можно находиться весь день.

Купальня Сеченьи в Будапеште
8 из 15

В Будапеште есть спа-курорты. Под городом — термальные источники, минеральная вода поступает в 27 купален. Самая крупная из них — Сеченьи, построенная в стиле архитектуры Ренессанса. Здесь 21 бассейн, три из которых — под открытым небом. Также в составе комплекса — сауны и фитнес-зал.

Билет обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. За эти деньги в купальне можно находиться весь день.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / konoplizkaya

Купальни Геллерт с интерьерами в стиле ар-нуво — следующие по популярности в городе.

Здесь есть бассейн с искусственными волнами и жемчужные ванны. Можно заняться аквааэробикой или посидеть в сауне.

Знаменитая термальная баня Геллерт в Будапеште, Венгрия
9 из 15

Купальни Геллерт с интерьерами в стиле ар-нуво — следующие по популярности в городе.

Здесь есть бассейн с искусственными волнами и жемчужные ванны. Можно заняться аквааэробикой или посидеть в сауне.

© Depositphotos / konoplizkaya
© Depositphotos / Mikhail Markovskiy

"В Будапеште много достопримечательностей, которые не указаны в путеводителе. Например, древнеримские развалины или амфитеатр по типу Колизея, — рассказывает Егор Епифанцев. — Рекомендую посетить Скальную церковь Великой Женщины Венгрии, она находится рядом с купальнями Геллерт. Вместо наштукатуренных стен и росписей там — камень и деревянные скульптуры, а скамейки заменяют обычные стулья".

Главный алтарь церкви в пещере холма Геллерт, Будапешт
10 из 15

"В Будапеште много достопримечательностей, которые не указаны в путеводителе. Например, древнеримские развалины или амфитеатр по типу Колизея, — рассказывает Егор Епифанцев. — Рекомендую посетить Скальную церковь Великой Женщины Венгрии, она находится рядом с купальнями Геллерт. Вместо наштукатуренных стен и росписей там — камень и деревянные скульптуры, а скамейки заменяют обычные стулья".

© Depositphotos / Mikhail Markovskiy
© AFP 2019 / Attila Kisbenedek

Есть в городе музей пинбола, где собрано более 130 автоматов, на них можно играть нон-стоп без монеток и жетонов. Есть относительно "молодые" — 1970-1990-х годов, популярные у посетителей из-за яркого оформления: в стиле рок-групп или посвященные фильмам, комиксам и мультсериалам. Представлены и почтенные "старички" конца XIX века. Правда, на них играть нельзя.

По понедельникам и вторникам музей не работает. В остальные дни вход — около 700 рублей.

Посетители играют в Музее пинбола в Будапеште
11 из 15

Есть в городе музей пинбола, где собрано более 130 автоматов, на них можно играть нон-стоп без монеток и жетонов. Есть относительно "молодые" — 1970-1990-х годов, популярные у посетителей из-за яркого оформления: в стиле рок-групп или посвященные фильмам, комиксам и мультсериалам. Представлены и почтенные "старички" конца XIX века. Правда, на них играть нельзя.

По понедельникам и вторникам музей не работает. В остальные дни вход — около 700 рублей.

© AFP 2019 / Attila Kisbenedek
CC BY-SA 3.0 / Lili.varga87 / A Láthatatlan Kiállítás látássérült dolgozói a Braille installációval ismerkednek

В музее "Невидимая выставка" — полнейшая темнота, а гиды — незрячие или слабовидящие. Экскурсия длится час, за это время вы прогуляетесь по лабиринтам и будете ориентироваться только при помощи прикосновений. После можно заказать ужин, проходящий также без света.

Входной билет стоит 400 рублей. После пяти часов вечера есть экскурсии на русском языке.

Слабовидящие работники в музее невидимая выставка в Будапеште
12 из 15

В музее "Невидимая выставка" — полнейшая темнота, а гиды — незрячие или слабовидящие. Экскурсия длится час, за это время вы прогуляетесь по лабиринтам и будете ориентироваться только при помощи прикосновений. После можно заказать ужин, проходящий также без света.

Входной билет стоит 400 рублей. После пяти часов вечера есть экскурсии на русском языке.

CC BY-SA 3.0 / Lili.varga87 / A Láthatatlan Kiállítás látássérült dolgozói a Braille installációval ismerkednek
© Фото : Flickr / Vilmos Vincze

"Будапешт известен своими оригинальными барами и тусовками. Молодежь любит дворы Гожду — двухсотметровый коридор, соединяющий территорию у семи зданий. Там на каждом квадратном метре — столики и стойки, везде играет музыка, и вечеринки длятся до утра", — делится Егор Епифанцев.

Посетители одного из кафе на улице Гожду Удвар, Будапешт
13 из 15

"Будапешт известен своими оригинальными барами и тусовками. Молодежь любит дворы Гожду — двухсотметровый коридор, соединяющий территорию у семи зданий. Там на каждом квадратном метре — столики и стойки, везде играет музыка, и вечеринки длятся до утра", — делится Егор Епифанцев.

© Фото : Flickr / Vilmos Vincze
© AP Photo / Balazs Mohai

Еще гид советует заглянуть в легендарные руин-пабы. Они располагаются в еврейском квартале Эржебетварош, где много полуразрушенных домов с вековой историей. Пока власти города думали, что делать с обветшавшими зданиями, построенными в 1930-х годах, молодежь организовала там питейные заведения.

Посетители в руин-пабе Szimpla Kert в Будапеште
14 из 15

Еще гид советует заглянуть в легендарные руин-пабы. Они располагаются в еврейском квартале Эржебетварош, где много полуразрушенных домов с вековой историей. Пока власти города думали, что делать с обветшавшими зданиями, построенными в 1930-х годах, молодежь организовала там питейные заведения.

© AP Photo / Balazs Mohai
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

За покупками следует ехать на Центральный рынок, расположенный в конце самой длинной торговой улицы города — Ваци. Там стоит попробовать знаменитый венгерский суп-гуляш и токайское вино.

В качестве сувенира из Будапешта можно привезти бутылочку Палинки — фруктового самогона. Если любите готовить, возьмите паприку — в Венгрии это национальная приправа. Путешественники также покупают местные салями и марципан, а из несъедобного — винтажные кружевные салфетки ручной работы и куклы из фарфора или дерева.

Покупатели на Центральном рынке в Будапеште
15 из 15

За покупками следует ехать на Центральный рынок, расположенный в конце самой длинной торговой улицы города — Ваци. Там стоит попробовать знаменитый венгерский суп-гуляш и токайское вино.

В качестве сувенира из Будапешта можно привезти бутылочку Палинки — фруктового самогона. Если любите готовить, возьмите паприку — в Венгрии это национальная приправа. Путешественники также покупают местные салями и марципан, а из несъедобного — винтажные кружевные салфетки ручной работы и куклы из фарфора или дерева.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
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