Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту

Город возник в конце XIX века из поселений на берегах Дуная — Буды и Пешта, объединенных цепным мостом Сеченьи.
"В XIX веке местные правители хотели вместо центральных улиц вырыть сеть каналов. Их привлекала идея перемещаться не на каретах, а на гондолах. Но, посчитав затраты, от идеи отказались", — говорит частный гид Егор Епифанцев.
Город возник в конце XIX века из поселений на берегах Дуная — Буды и Пешта, объединенных цепным мостом Сеченьи.
"В XIX веке местные правители хотели вместо центральных улиц вырыть сеть каналов. Их привлекала идея перемещаться не на каретах, а на гондолах. Но, посчитав затраты, от идеи отказались", — говорит частный гид Егор Епифанцев.
Знаменитая Будайская крепость была резиденцией венгерских королей. Во время Второй мировой войны она сильно пострадала, но к 1980 году ее восстановили. Сегодня сооружение включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знаменитая Будайская крепость была резиденцией венгерских королей. Во время Второй мировой войны она сильно пострадала, но к 1980 году ее восстановили. Сегодня сооружение включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
До крепости от Сеченьи можно добраться на старейшем в мире фуникулере Шикло 1870 года. Стилизованные под XIX век вагончики ходят по короткому маршруту (всего 95 метров). Время в пути — не больше пары минут. Билет в одну сторону стоит около 250 рублей.
Путешественники рассказывают, что в кассах бывают большие очереди, а пеший подъем занимает не более 15 минут. В 300 метрах — бесплатный лифт.
До крепости от Сеченьи можно добраться на старейшем в мире фуникулере Шикло 1870 года. Стилизованные под XIX век вагончики ходят по короткому маршруту (всего 95 метров). Время в пути — не больше пары минут. Билет в одну сторону стоит около 250 рублей.
Путешественники рассказывают, что в кассах бывают большие очереди, а пеший подъем занимает не более 15 минут. В 300 метрах — бесплатный лифт.
Еще один символ города — здание венгерского парламента, которое построили после объединения Буды и Пешта. Здание расположено между мостами Сеченьи и Маргит. Внутри ежедневно проходят экскурсии, билеты лучше купить онлайн заранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Стоимость — около 1,4 тысячи рублей.
Егор Епифанцев говорит, что это обязательный пункт экскурсионной программы. Также он рекомендует прогуляться по площади Героев и посетить Рыбацкий бастион.
Еще один символ города — здание венгерского парламента, которое построили после объединения Буды и Пешта. Здание расположено между мостами Сеченьи и Маргит. Внутри ежедневно проходят экскурсии, билеты лучше купить онлайн заранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Стоимость — около 1,4 тысячи рублей.
Егор Епифанцев говорит, что это обязательный пункт экскурсионной программы. Также он рекомендует прогуляться по площади Героев и посетить Рыбацкий бастион.
Площадь Героев легко найти, гуляя по Пешту. В центре — монумент Тысячелетия Венгрии — 36-метровая колонна со статуей архангела Гавриила. По бокам — две полукруглые колоннады со статуями королей и национальных героев.
Площадь Героев легко найти, гуляя по Пешту. В центре — монумент Тысячелетия Венгрии — 36-метровая колонна со статуей архангела Гавриила. По бокам — две полукруглые колоннады со статуями королей и национальных героев.
Рыбацкий бастион, которому более ста лет, находится на площади Святой Троицы в Буде. Местные жители и туристы приходят сюда в том числе и за видом, открывающимся на Дунай, здание парламента и Пешт.
Если есть возможность, наведайтесь сюда и днем, и вечером. Панорамы выглядят совершенно по-разному.
Входной билет стоит около 300 рублей.
Рыбацкий бастион, которому более ста лет, находится на площади Святой Троицы в Буде. Местные жители и туристы приходят сюда в том числе и за видом, открывающимся на Дунай, здание парламента и Пешт.
Если есть возможность, наведайтесь сюда и днем, и вечером. Панорамы выглядят совершенно по-разному.
Входной билет стоит около 300 рублей.
"Госпиталь в скале" — один из самых необычных военно-медицинских музеев мира. Создатели описали его двумя слоганами: "Путешествие во времени в ад XX века" и "Настоящее лицо войны, цена мира".
Находится музей в подземных пещерах рядом с Рыбацким бастионом. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь, а в период холодной войны — бункер на случай ядерной войны.
Сейчас там — тематические экспозиции восковых фигур, фотографий и медицинских инструментов. Билет стоит около 800 рублей.
"Госпиталь в скале" — один из самых необычных военно-медицинских музеев мира. Создатели описали его двумя слоганами: "Путешествие во времени в ад XX века" и "Настоящее лицо войны, цена мира".
Находится музей в подземных пещерах рядом с Рыбацким бастионом. Во время Второй мировой войны здесь был госпиталь, а в период холодной войны — бункер на случай ядерной войны.
Сейчас там — тематические экспозиции восковых фигур, фотографий и медицинских инструментов. Билет стоит около 800 рублей.
В Будапеште есть спа-курорты. Под городом — термальные источники, минеральная вода поступает в 27 купален. Самая крупная из них — Сеченьи, построенная в стиле архитектуры Ренессанса. Здесь 21 бассейн, три из которых — под открытым небом. Также в составе комплекса — сауны и фитнес-зал.
Билет обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. За эти деньги в купальне можно находиться весь день.
В Будапеште есть спа-курорты. Под городом — термальные источники, минеральная вода поступает в 27 купален. Самая крупная из них — Сеченьи, построенная в стиле архитектуры Ренессанса. Здесь 21 бассейн, три из которых — под открытым небом. Также в составе комплекса — сауны и фитнес-зал.
Билет обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. За эти деньги в купальне можно находиться весь день.
Купальни Геллерт с интерьерами в стиле ар-нуво — следующие по популярности в городе.
Здесь есть бассейн с искусственными волнами и жемчужные ванны. Можно заняться аквааэробикой или посидеть в сауне.
Купальни Геллерт с интерьерами в стиле ар-нуво — следующие по популярности в городе.
Здесь есть бассейн с искусственными волнами и жемчужные ванны. Можно заняться аквааэробикой или посидеть в сауне.
"В Будапеште много достопримечательностей, которые не указаны в путеводителе. Например, древнеримские развалины или амфитеатр по типу Колизея, — рассказывает Егор Епифанцев. — Рекомендую посетить Скальную церковь Великой Женщины Венгрии, она находится рядом с купальнями Геллерт. Вместо наштукатуренных стен и росписей там — камень и деревянные скульптуры, а скамейки заменяют обычные стулья".
"В Будапеште много достопримечательностей, которые не указаны в путеводителе. Например, древнеримские развалины или амфитеатр по типу Колизея, — рассказывает Егор Епифанцев. — Рекомендую посетить Скальную церковь Великой Женщины Венгрии, она находится рядом с купальнями Геллерт. Вместо наштукатуренных стен и росписей там — камень и деревянные скульптуры, а скамейки заменяют обычные стулья".
Есть в городе музей пинбола, где собрано более 130 автоматов, на них можно играть нон-стоп без монеток и жетонов. Есть относительно "молодые" — 1970-1990-х годов, популярные у посетителей из-за яркого оформления: в стиле рок-групп или посвященные фильмам, комиксам и мультсериалам. Представлены и почтенные "старички" конца XIX века. Правда, на них играть нельзя.
По понедельникам и вторникам музей не работает. В остальные дни вход — около 700 рублей.
Есть в городе музей пинбола, где собрано более 130 автоматов, на них можно играть нон-стоп без монеток и жетонов. Есть относительно "молодые" — 1970-1990-х годов, популярные у посетителей из-за яркого оформления: в стиле рок-групп или посвященные фильмам, комиксам и мультсериалам. Представлены и почтенные "старички" конца XIX века. Правда, на них играть нельзя.
По понедельникам и вторникам музей не работает. В остальные дни вход — около 700 рублей.
В музее "Невидимая выставка" — полнейшая темнота, а гиды — незрячие или слабовидящие. Экскурсия длится час, за это время вы прогуляетесь по лабиринтам и будете ориентироваться только при помощи прикосновений. После можно заказать ужин, проходящий также без света.
Входной билет стоит 400 рублей. После пяти часов вечера есть экскурсии на русском языке.
В музее "Невидимая выставка" — полнейшая темнота, а гиды — незрячие или слабовидящие. Экскурсия длится час, за это время вы прогуляетесь по лабиринтам и будете ориентироваться только при помощи прикосновений. После можно заказать ужин, проходящий также без света.
Входной билет стоит 400 рублей. После пяти часов вечера есть экскурсии на русском языке.
"Будапешт известен своими оригинальными барами и тусовками. Молодежь любит дворы Гожду — двухсотметровый коридор, соединяющий территорию у семи зданий. Там на каждом квадратном метре — столики и стойки, везде играет музыка, и вечеринки длятся до утра", — делится Егор Епифанцев.
"Будапешт известен своими оригинальными барами и тусовками. Молодежь любит дворы Гожду — двухсотметровый коридор, соединяющий территорию у семи зданий. Там на каждом квадратном метре — столики и стойки, везде играет музыка, и вечеринки длятся до утра", — делится Егор Епифанцев.
Еще гид советует заглянуть в легендарные руин-пабы. Они располагаются в еврейском квартале Эржебетварош, где много полуразрушенных домов с вековой историей. Пока власти города думали, что делать с обветшавшими зданиями, построенными в 1930-х годах, молодежь организовала там питейные заведения.
Еще гид советует заглянуть в легендарные руин-пабы. Они располагаются в еврейском квартале Эржебетварош, где много полуразрушенных домов с вековой историей. Пока власти города думали, что делать с обветшавшими зданиями, построенными в 1930-х годах, молодежь организовала там питейные заведения.
За покупками следует ехать на Центральный рынок, расположенный в конце самой длинной торговой улицы города — Ваци. Там стоит попробовать знаменитый венгерский суп-гуляш и токайское вино.
В качестве сувенира из Будапешта можно привезти бутылочку Палинки — фруктового самогона. Если любите готовить, возьмите паприку — в Венгрии это национальная приправа. Путешественники также покупают местные салями и марципан, а из несъедобного — винтажные кружевные салфетки ручной работы и куклы из фарфора или дерева.
За покупками следует ехать на Центральный рынок, расположенный в конце самой длинной торговой улицы города — Ваци. Там стоит попробовать знаменитый венгерский суп-гуляш и токайское вино.
В качестве сувенира из Будапешта можно привезти бутылочку Палинки — фруктового самогона. Если любите готовить, возьмите паприку — в Венгрии это национальная приправа. Путешественники также покупают местные салями и марципан, а из несъедобного — винтажные кружевные салфетки ручной работы и куклы из фарфора или дерева.