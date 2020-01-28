Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту

До крепости от Сеченьи можно добраться на старейшем в мире фуникулере Шикло 1870 года. Стилизованные под XIX век вагончики ходят по короткому маршруту (всего 95 метров). Время в пути — не больше пары минут. Билет в одну сторону стоит около 250 рублей.

Путешественники рассказывают, что в кассах бывают большие очереди, а пеший подъем занимает не более 15 минут. В 300 метрах — бесплатный лифт.