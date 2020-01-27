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Культура
2020-01-27T23:52+0300
https://ria.ru/20200127/1563947412.html
Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
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РИА Новости

Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли

23:52 27.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наталья Андрейченко. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев в беседе с РИА Новости назвал фейком сообщения о том, что актриса, которая перестала выходить на связь в Мексике, нашлась.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что артистку якобы нашли в Мексике и с ней все в порядке.
"Это абсолютный фейк, Наталья до сих пор не вышла на связь", - сказал Трунцев РИА Новости.
Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, после чего связь с ней была утеряна.
Позднее почетный консул РФ в мексиканском Канкуне Армина Вольперт сообщила РИА Новости, что близкие актрисы Натальи Андрейченко не обращались в полицию в связи с её пропажей.
Актриса Наталья Андрейченко
Вчера, 19:21Культура
Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
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КультураНаталья АндрейченкоМексикаРоссия
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