Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директор Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев в беседе с РИА Новости назвал фейком сообщения о том, что актриса, которая перестала выходить на связь в Мексике , нашлась.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что артистку якобы нашли в Мексике и с ней все в порядке.

"Это абсолютный фейк, Наталья до сих пор не вышла на связь", - сказал Трунцев РИА Новости.

Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, после чего связь с ней была утеряна.