Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В 2019 году в В 2019 году в России было совершено более 2 миллионов преступлений, что на 1,6% выше уровня 2018 года, сообщается на сайте МВД РФ

"В январе - декабре 2019 года зарегистрировано 2024,3 тысячи преступлений, или на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 53 регионах, снижение – в 32.

Отмечается, что 93,3% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 4,6% из них – на стадии приготовления и покушения.

Четыре преступления (79,7%) из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа – всего 1,6 миллиона, пятая часть (19,8%) – в сельской местности, где зарегистрировано 400,8 тысячи преступлений, что на 3,5% меньше, чем в 2018 году.