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Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
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РИА Новости

Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона

23:48 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В 2019 году в России было совершено более 2 миллионов преступлений, что на 1,6% выше уровня 2018 года, сообщается на сайте МВД РФ.
"В январе - декабре 2019 года зарегистрировано 2024,3 тысячи преступлений, или на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Рост регистрируемых преступлений отмечен в 53 регионах, снижение – в 32.
Отмечается, что 93,3% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 4,6% из них – на стадии приготовления и покушения.
Четыре преступления (79,7%) из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа – всего 1,6 миллиона, пятая часть (19,8%) – в сельской местности, где зарегистрировано 400,8 тысячи преступлений, что на 3,5% меньше, чем в 2018 году.
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 627,7 миллиарда рублей, что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года", - уточнили в МВД.
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