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2020-01-27T23:40+0300
https://ria.ru/20200127/1563947250.html
Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
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РИА Новости

Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде

23:40 27.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniИракские военные у посольства США в Багдаде
Иракские военные у посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди и обсудил недавние обстрелы американского посольства в Багдаде, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США в воскресенье упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Позже телеканал Al-Sumaria сообщил, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек. Министерство иностранных дел Ирака уже осудило обстрел американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде.
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"Госсекретарь Помпео выразил свое возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен. Госсекретарь вновь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака и неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что Помпео "высоко оценил приверженность премьер-министра Абд аль-Махди укреплению безопасности для защиты американского персонала и дипломатических объектов".
Протестующие у посольства США в Багдаде
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С чем связан обстрел посольства США в Багдаде? Мнение экспертаНесколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде. Проамериканское правительство страны теряет контроль над ситуацией, считает военный политолог Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"Госсекретарь отметил, что мы рассматриваем вчерашнее нападение на посольство как попытку отвлечь иракское и международное внимание от жестокого подавления мирных иракских протестующих Ираном и его приспешниками", - говорится в сообщении.
Помпео также заявил о готовности обсудить масштабы присутствия военных США в Ираке с течением времени, как это предусмотрено в двустороннем стратегическом рамочном соглашении.
Ранее парламент Ирака принял резолюцию, в которой заявлялось, что все иностранные войска должны покинуть страну.
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Аделем Абд аль-МахдиМайк ПомпеоПосольство США в БагдадеБагдад (город)СШАВ мире
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