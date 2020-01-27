Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все, кто когда-либо что-то требовал у Москвы, получали жесткий ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Все, кто когда-либо что-то требовал у Москвы, получали жесткий ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек , комментируя претензии украинского политика на Алмазный фонд России.

Ранее лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Киеву следует потребовать от России денег за "оккупацию в прошлом веке" (вероятно, имея в виду советский период), раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, националист насчитал три "голодомора", но не уточнил, когда они произошли. Тягнибок заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Он не упомянул, что Россия после распада СССР взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.

По словам Бальбека, Тягнибок изначально создавался как политик, обвиняющий во всех бедах Украины исключительно Россию.

"Конечно, мы не можем запретить ни Польше, ни Украине что-то требовать от нас, в частности, золотовалютные резервы, Алмазный фонд — но это вовсе не означат, что кто-то из этих "требовательщиков" что-то получит. Все, кто у России когда и что-либо требовал, получали жесткий ответ, в том числе и те, кто пытался забрать наши сокровища", - сказал РИА Новости депутат.

Он отметил, Россия ни ему, ни Украине ничего не должна.