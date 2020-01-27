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Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
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РИА Новости

Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России

23:38 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все, кто когда-либо что-то требовал у Москвы, получали жесткий ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя претензии украинского политика на Алмазный фонд России.
Ранее лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Киеву следует потребовать от России денег за "оккупацию в прошлом веке" (вероятно, имея в виду советский период), раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, националист насчитал три "голодомора", но не уточнил, когда они произошли. Тягнибок заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Он не упомянул, что Россия после распада СССР взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.
По словам Бальбека, Тягнибок изначально создавался как политик, обвиняющий во всех бедах Украины исключительно Россию.
"Конечно, мы не можем запретить ни Польше, ни Украине что-то требовать от нас, в частности, золотовалютные резервы, Алмазный фонд — но это вовсе не означат, что кто-то из этих "требовательщиков" что-то получит. Все, кто у России когда и что-либо требовал, получали жесткий ответ, в том числе и те, кто пытался забрать наши сокровища", - сказал РИА Новости депутат.
Он отметил, Россия ни ему, ни Украине ничего не должна.
"Именно российские цари собрали единую мощную державу. Российские правители, когда приходилось, защищали Украину как часть своей страны. Когда было нужно, именно из российского бюджета Украина восстанавливалась и развивалась. И ушла Украина от нас в 1991 году не самой бедной страной в мире. Ну а если все промотали и разворовали, то не мы виноваты", - сказал Бальбек.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
25 января, 23:49
В России ответили на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
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Руслан БальбекОлег ТягнибокГосдума РФМоскваУкраинаВ мире
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