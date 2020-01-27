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Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
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РИА Новости

Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году

23:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Более 915 тысяч преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году, сообщается на сайте МВД РФ.
"Не раскрыто 915,2 тысячи преступлений, что на 6,4% больше аналогичного показателя за январь - декабрь 2018 года", - говорится в сообщении.
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В частности, отмечается, что остались нераскрытыми 600 убийств и покушений на убийство, 1035 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 493,7 тысячи краж, 13,6 тысячи грабежей, 1116 разбойных нападений.
В МВД пояснили, что 895 тысяч преступлений остались нераскрытыми "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
В то же время уточняется, что сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 850,4 тысячи преступлений, что составляет 80,8% всего массива предварительно расследованных преступлений.
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