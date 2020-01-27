Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Более 915 тысяч преступлений в МВД РФ. Более 915 тысяч преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году, сообщается на сайте

"Не раскрыто 915,2 тысячи преступлений, что на 6,4% больше аналогичного показателя за январь - декабрь 2018 года", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что остались нераскрытыми 600 убийств и покушений на убийство, 1035 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 493,7 тысячи краж, 13,6 тысячи грабежей, 1116 разбойных нападений.

В МВД пояснили, что 895 тысяч преступлений остались нераскрытыми "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".