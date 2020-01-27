"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Акции Газпромбанку были проданы "Мечелом" в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа акций через три года. По условиям сделки, в случае, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.