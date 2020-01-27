Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T23:20+0300
https://ria.ru/20200127/1563946968.html
"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
https://cdn24.img.ria.ru/images/96846/26/968462662_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e47d462fca26273b7a268b62051bcb5a.jpg
РИА Новости

"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

23:11 27.01.2020 (обновлено: 23:20 27.01.2020)
757
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкУгольный разрез Эльгинского месторождения
Угольный разрез Эльгинского месторождения
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте). В компании мотивировали отказ поступившим им альтернативным предложением.
В ходатайстве уточняется, что суммарная стоимость активов "А-Проперти" превышает 7 миллиардов рублей, а стоимость компаний Эльги составляет более 400 миллионов рублей.
Эльга - крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля - его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры уже более 10 лет занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел транс восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях, еще 49% - у Газпромбанка.
Акции Газпромбанку были проданы "Мечелом" в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа акций через три года. По условиям сделки, в случае, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.
Ранее эксперты отмечали, что продажа "Мечелом" доли в Эльге позволит компании в краткосрочной перспективе стабилизировать свое финансовое состояние. Чистый долг группы "Мечел" на конец третьего квартала 2019 года составил 408 миллиардов рублей.
500003
Обсудить 0
Федеральная антимонопольная служба РФМечелГазпромбанкРоссияЯкутияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
Актриса Наталья Андрейченко
Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Сотрудники НПП Старт в сборочном цехе. Научно-производственное предприятие Старт начало отгрузку компонентов зенитно-ракетного комплекса Бук, предназначенных для поставок на экспорт
Россия сохранила второе место по экспорту вооружений
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
Лидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Взятка. Архивное фото.
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Людмила Бокова
Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
Заместитель министра финансов Павел Кадочников
Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Программирование
Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Китайцу, которому стало плохо в Москве, госпитализация не понадобилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Словакии пока не выявили случаев заболевания коронавирусом
01:15Активисты осудили Викторию Бекхэм за ношение сумки из кожи крокодила
01:12Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
01:10Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
Лента новостейМолния