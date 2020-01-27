Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Пост заместителя главы Минкомсвязи займет Людмила Бокова. Замминистра финансов станет Павел Кадочников.

Людмила Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.

С 2011 по 2012 год — депутат Госдумы шестого созыва. В нижней палате парламента она была зампредом комитета по образованию.

В Совфеде Бокова была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. С 2013 года ее избрали зампредседателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 2014 года Бокова является председателем временной комиссии по развитию информационного общества. В 2017 году она стала первым заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.