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Формирование нового правительства
2020-01-27T23:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563946876.html
Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
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РИА Новости

Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

23:06 27.01.2020 (обновлено: 23:22 27.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Пост заместителя главы Минкомсвязи займет Людмила Бокова. Замминистра финансов станет Павел Кадочников.
Людмила Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.
С 2011 по 2012 год — депутат Госдумы шестого созыва. В нижней палате парламента она была зампредом комитета по образованию.
В Совфеде Бокова была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. С 2013 года ее избрали зампредседателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 2014 года Бокова является председателем временной комиссии по развитию информационного общества. В 2017 году она стала первым заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
Павел Кадочников до этого назначения был председателем Общественного совета при Минфине. С 2016 по 2018 год он занимал пост президента Центра стратегических разработок.
Директор Департамента Минздрава России Елена Бойко
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Формирование нового правительстваЛюдмила БоковаМихаил МишустинПравительство РФПолитика
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