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Формирование нового правительства
2020-01-27T23:47+0300
https://ria.ru/20200127/1563946616.html
Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
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РИА Новости

Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"

23:16 27.01.2020 (обновлено: 23:47 27.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
"Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года", — говорится в документе.
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана указом президента от 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с ТКО.
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Формирование нового правительстваИлья ГудковРоссийский экологический операторМихаил МишустинРоссияЭкономика
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