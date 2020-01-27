Китайцу, которому стало плохо в Москве, госпитализация не понадобилась

"27 января одному из туристов из Китая, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, была вызвана скорая помощь в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие в течение 8 минут сотрудники скорой помощи осмотрели пациента. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась ввиду отсутствия симптомов, требующих лечения в стационаре и наблюдения специалистами",- рассказали в пресс-службе.