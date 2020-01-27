Китайцу, которому стало плохо в Москве, госпитализация не понадобилась

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Туристу из Китая, которому стало плохо в автобусе в Москве, не потребовалась госпитализация, его состояние удовлетворительное, туристическая группа продолжила экскурсию в полном составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве остановили автобус с китайскими туристами, среди которых есть граждане с признаками коронавируса. Также сообщалось, что из автобуса никого не выпускали в ожидании врачей.
"27 января одному из туристов из Китая, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, была вызвана скорая помощь в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие в течение 8 минут сотрудники скорой помощи осмотрели пациента. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась ввиду отсутствия симптомов, требующих лечения в стационаре и наблюдения специалистами",- рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что состояние туриста удовлетворительное.
"Информация, что из автобуса никого не выпускают, не соответствует действительности. Группа продолжила экскурсию в полном составе",- добавили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.