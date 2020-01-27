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Италия 29 марта проведет референдум по сокращению числа парламентариев
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РИА Новости

Италия 29 марта проведет референдум по сокращению числа парламентариев

22:35 27.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 27 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Совет министров Италии назначил на 29 марта дату референдума по вопросу сокращения числа парламентариев.
Как сообщается в ноте правительственного дворца Киджи, на заседании в понедельник это решение было принято по предложению премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Следующим официальным шагом должен стать декрет президента республики, который окончательно установит дату опроса.
На прошлой неделе Верховный кассационный суд признал соответствующим конституции страны запрос на проведение референдума, который подписали и внесли в судебную инстанцию 71 парламентарий.
В октябре палата депутатов итальянского парламента одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек. За принятие этого документа высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания. Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.
Как отмечает газета La Repubblica, референдум не будет иметь кворума, а конституционная реформа, поставленная на голосование, не вступит в силу, если ее не поддержат большинство участников референдума.
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