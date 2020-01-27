Италия 29 марта проведет референдум по сокращению числа парламентариев

В октябре палата депутатов итальянского парламента одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек. За принятие этого документа высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания. Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.