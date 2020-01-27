Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб. Соответствующий пост опубликован в фейсбуке дипмиссии.
Дипломаты напомнили, что Советский Союз за освобождение Польши заплатил жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.
"Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство", — говорится в заявлении посольства.
Российская дипмиссия отметила, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советских солдат.
"Но у польского руководства своя история", — заключили в посольстве.
Требования Варшавы
По итогам Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако по соглашению Москвы и Варшавы они прекратились с 1954 года.
Тем не менее, в октябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что вопрос возмещения ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.
Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это прав.
Несколько дней назад польский МИД предъявил права на некоторые произведения искусства, хранящиеся в России. Владимир Мединский, исполнявший на тот момент обязанности министра, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, а перемещенные в осуществление компенсаторной реституции произведения искусства — это достояние страны.