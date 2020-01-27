Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

Дипломаты напомнили, что Советский Союз за освобождение Польши заплатил жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.

"Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство", — говорится в заявлении посольства.

Российская дипмиссия отметила, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советских солдат.

"Но у польского руководства своя история", — заключили в посольстве.

Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако по соглашению Москвы и Варшавы они прекратились с 1954 года.

Тем не менее, в октябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что вопрос возмещения ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.

Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это прав.