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Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях
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РИА Новости

Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

22:24 27.01.2020 (обновлено: 01:04 28.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб. Соответствующий пост опубликован в фейсбуке дипмиссии.
Дипломаты напомнили, что Советский Союз за освобождение Польши заплатил жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.
"Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство", — говорится в заявлении посольства.
Российская дипмиссия отметила, что в день 75-летия освобождения узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советских солдат.
"Но у польского руководства своя история", — заключили в посольстве.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
25 января, 18:44
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну

Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако по соглашению Москвы и Варшавы они прекратились с 1954 года.
Тем не менее, в октябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что вопрос возмещения ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.
Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это прав.
Несколько дней назад польский МИД предъявил права на некоторые произведения искусства, хранящиеся в России. Владимир Мединский, исполнявший на тот момент обязанности министра, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, а перемещенные в осуществление компенсаторной реституции произведения искусства — это достояние страны.
Олег Тягнибок
Вчера, 15:41
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
129140135
Обсудить 10
Вторая мировая война (1939-1945)Ярослав КачиньскийПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Нда. Если матом нельзя, тогда без комментариев.
27 января, 22:42
Никита Ермаков
3630110
Называется "Пригрели змею на шее".
27 января, 22:55
zzaa_stss
3300001
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