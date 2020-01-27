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В работе Google произошел сбой
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РИА Новости

В работе Google произошел сбой

22:43 27.01.2020 (обновлено: 22:52 27.01.2020)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться в понедельник около 21.17 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Германии, Франции. Небольшое количество сбоев было зафиксировано в Москве.
Отмечается, что около 83% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 16% - на проблемы с поиском.
Сбои также наблюдаются в почтовом сервисе Google - Gmail - в тех же странах. Около 48% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 25% пользователей отмечают проблемы с получением сообщений, еще 25% - отмечают технические неполадки с веб-сайтом.
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Поисковые проблемы. В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
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