В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Канавинского района Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

"Подозреваемые задержаны следователями СК 27 января. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.