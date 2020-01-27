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В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку

22:15 27.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).
"Подозреваемые задержаны следователями СК 27 января. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как отмечает следствие, противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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