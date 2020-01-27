Россия сохранила второе место по экспорту вооружений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов, говорится в аналитическом материале, предоставленном в понедельник РИА Новости Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).
"В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации регистра ООН) составит, по оценке ЦАМТО, не менее 92,041 миллиарда долларов", - говорится в рейтинге, где подчеркивается, что это самый высокий результат в нынешнем столетии.
Прирост мирового экспорта военной продукции в ЦАМТО объяснили реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего с Саудовской Аравией. В целом, за последние четыре года (2016-2019) общемировой объем экспорта вооружений составил 341,925 миллиардов долларов.
Россия сохраняет позиции
Согласно рейтингу ЦАМТО, в прошедшем году Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4% от общемировых поставок.
В Центре отметили, что в своих подсчетах по России учитывались только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью, при этом для России этот "неучтенный" сегмент составляет свыше 5% от общего объема экспорта.
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Абсолютным лидером остаются США, объем идентифицированного военного экспорта которых в 2019 году составил 38,775 миллиарда долларов, или 42,12% от общемирового. Украина заняла в этом рейтинге 18 позицию, экспортировав вооружения на 516,6 миллионов долларов.
Топ-10 мировых поставщиков оружия за период 2016-2019 выглядит следующим образом: США - 139,685 миллиардов, Россия - 53,436, Франция – 37,492, Германия - 18,160, Великобритания – 12,444, Испания – 11,904 миллиардов, Израиль – 10,946, Китай – 10,578, Италия – 7,644 и Южная Корея – 4,994.
По статистике ЦАМТО, в 2019 году больше всего оружия импортировала Саудовская Аравия, объемы её закупок составили 13,44 миллиарда долларов. Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2019 года занимает Индия (8,557 миллиарда). Остальные места в топ-5 импортёров военной техники заняли Катар, Австралия и Южная Корея.
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