Россия сохранила второе место по экспорту вооружений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мировой рынок Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов, говорится в аналитическом материале, предоставленном в понедельник РИА Новости Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

"В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации регистра ООН) составит, по оценке ЦАМТО, не менее 92,041 миллиарда долларов", - говорится в рейтинге, где подчеркивается, что это самый высокий результат в нынешнем столетии.

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Прирост мирового экспорта военной продукции в ЦАМТО объяснили реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего с Саудовской Аравией. В целом, за последние четыре года (2016-2019) общемировой объем экспорта вооружений составил 341,925 миллиардов долларов.

Россия сохраняет позиции

Согласно рейтингу ЦАМТО, в прошедшем году Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4% от общемировых поставок.

В Центре отметили, что в своих подсчетах по России учитывались только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью, при этом для России этот "неучтенный" сегмент составляет свыше 5% от общего объема экспорта.

Абсолютным лидером остаются США, объем идентифицированного военного экспорта которых в 2019 году составил 38,775 миллиарда долларов, или 42,12% от общемирового. Украина заняла в этом рейтинге 18 позицию, экспортировав вооружения на 516,6 миллионов долларов.

Топ-10 мировых поставщиков оружия за период 2016-2019 выглядит следующим образом: США - 139,685 миллиардов, Россия - 53,436, Франция – 37,492, Германия - 18,160, Великобритания – 12,444, Испания – 11,904 миллиардов, Израиль – 10,946, Китай – 10,578, Италия – 7,644 и Южная Корея – 4,994.