Британские власти ужесточат меры безопасности для "интернета вещей"

ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Британское правительство подготовило законопроект о регулировании производства устройств для "интернета вещей", направленный на защиту пользователей от кибератак и утечек персональной информации, сообщила канцелярия кабинета министров.

"Новый закон защитит миллионы людей, пользующихся связанными с интернетом домашними приборами и устройствами, от кибератак. Министерство по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту разработало планы, согласно которым все продающиеся в Британии подобные устройства ... будут соответствовать трем самым суровым требованиям к безопасности, предъявляемым к области "интернета вещей", - говорится в письменном заявлении замглавы министра по цифровым технологиям Мэтта Уормана.

В документе перечисляются эти требования: все пароли к связанным с интернетом бытовым устройствам должны быть уникальными и не подлежать сбросу на универсальный "заводской", производители устройств для "интернета вещей" должны быть доступны для потребителей, желающих сообщить об уязвимости, и обязаны действовать быстро для решения таких проблем. Третьим критерием является обязательство всех производителей сообщать при продаже таких устройств - в магазине или на онлайн-площадках - минимальный срок выпуска обновлений систем безопасности приборов.

"Объемы продаж таких устройств растут. Согласно исследованиям, к концу 2025 года в домах по всему миру будут использоваться 75 миллиардов бытовых устройств, подключенных к интернету: телевизоров, камер, домашних "помощников" и связанных с ними услуг. Мы хотим сделать Британию самым безопасным местом для онлайн-жизни", - отмечается в заявлении Уормана.