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Британские власти ужесточат меры безопасности для "интернета вещей"
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РИА Новости

Британские власти ужесточат меры безопасности для "интернета вещей"

21:37 27.01.2020
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© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Glebstock
ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Британское правительство подготовило законопроект о регулировании производства устройств для "интернета вещей", направленный на защиту пользователей от кибератак и утечек персональной информации, сообщила канцелярия кабинета министров.
"Новый закон защитит миллионы людей, пользующихся связанными с интернетом домашними приборами и устройствами, от кибератак. Министерство по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту разработало планы, согласно которым все продающиеся в Британии подобные устройства ... будут соответствовать трем самым суровым требованиям к безопасности, предъявляемым к области "интернета вещей", - говорится в письменном заявлении замглавы министра по цифровым технологиям Мэтта Уормана.
В документе перечисляются эти требования: все пароли к связанным с интернетом бытовым устройствам должны быть уникальными и не подлежать сбросу на универсальный "заводской", производители устройств для "интернета вещей" должны быть доступны для потребителей, желающих сообщить об уязвимости, и обязаны действовать быстро для решения таких проблем. Третьим критерием является обязательство всех производителей сообщать при продаже таких устройств - в магазине или на онлайн-площадках - минимальный срок выпуска обновлений систем безопасности приборов.
"Объемы продаж таких устройств растут. Согласно исследованиям, к концу 2025 года в домах по всему миру будут использоваться 75 миллиардов бытовых устройств, подключенных к интернету: телевизоров, камер, домашних "помощников" и связанных с ними услуг. Мы хотим сделать Британию самым безопасным местом для онлайн-жизни", - отмечается в заявлении Уормана.
Новый закон возложит на компании-производители ответственность за противостояние атакам хакеров на устройства такого типа. Производители будут обязаны внедрять модули безопасности в устройства на стадии разработки. Замминистра заявил, что правительство намерено добиться принятия этого закона парламентом как можно быстрее.
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