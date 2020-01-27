В Церкви Польши не подтвердили отказ от участия в Иорданском соборе

ВАРШАВА, 27 янв - РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва не отказывался от приглашения посетить собор предстоятелей православных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного единства, сообщил РИА Новости помощник митрополита отец Георгий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что митрополит Савва отклонил приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III посетить собор.

"Это неправда. Не отказывался. Если будет официальная дата, думаю, что будет участвовать", - заявил отец Георгий.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.