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Религия и мировоззрение
2020-01-27T21:31+0300
https://ria.ru/20200127/1563945702.html
В Церкви Польши не подтвердили отказ от участия в Иорданском соборе
https://cdn24.img.ria.ru/images/148178/88/1481788822_0:404:1370:1175_1036x0_80_0_0_2270af2ce71bea49b2b82f90c77ad359.jpg
РИА Новости

В Церкви Польши не подтвердили отказ от участия в Иорданском соборе

21:31 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Варшавский и всей Польши Савва
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 27 янв - РИА Новости. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва не отказывался от приглашения посетить собор предстоятелей православных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного единства, сообщил РИА Новости помощник митрополита отец Георгий.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что митрополит Савва отклонил приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III посетить собор.
"Это неправда. Не отказывался. Если будет официальная дата, думаю, что будет участвовать", - заявил отец Георгий.
Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
20 января, 16:02Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениерелигия
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