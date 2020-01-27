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2020-01-28T00:26+0300
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Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
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РИА Новости

Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане

21:13 27.01.2020 (обновлено: 00:26 28.01.2020)
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© Фото : Bombardier 2019Самолет Bombardier
Самолет Bombardier
© Фото : Bombardier 2019
Самолет Bombardier. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Командование сил США в Афганистане сообщило, что упавший самолет был американским.
"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане", — написал официальный представитель командования полковник Сонни Леггетт в твиттере.
Он также выразил сомнение в том, что воздушное судно сбили талибы.
"Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", — подчеркнул военный.
Ранее сообщалось, что в афганской провинции Газни разбилось воздушное судно. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех-Як, который находится под контролем талибов. По данным Ariana News, на борту находились 83 человека.
Изначально сообщалось, что разбившийся самолет принадлежал афганской Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Источник РИА Новости заявил, что воздушное судно принадлежало военным.
Как передавал телеканал Ariana News, радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета. Боевики утверждали, что сбили его.
США используют самолет Bombardier E-11A для радиоэлектронной разведки.
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
Вчера, 17:25
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
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ТалибанКрушение самолета в АфганистанеАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
В любом случае погибли люди - это плохо. Понимаю , когда война , противостояние открытое , но!!! Люди
27 января, 21:45
ГШГеоргий Шмырин
41318135
Как-это нет данных. "Что-нибудь придумаем, такого быть не может" - извините за чёрный юмор, людей жалко, они здесь не причём -политика. Ещё раз извиняюсь.
27 января, 21:29
msn230666
23411006
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