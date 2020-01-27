Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане

Он также выразил сомнение в том, что воздушное судно сбили талибы.

"Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", — подчеркнул военный.