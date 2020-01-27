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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T21:11+0300
https://ria.ru/20200127/1563945367.html
Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_499824a1a06c32979df81d9be0fa3580.jpg
РИА Новости

Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

21:11 27.01.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация в понедельник обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в арабской республике и вокруг нее, гуманитарные вопросы и процесс политического урегулирования, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.
Уточняется, что глава Сирии принял в понедельник спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России.
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"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны, что будет способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и ВПЛ", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи рассмотрели "проблематику процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета в Женеве".
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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