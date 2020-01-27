В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал "больной фантазией" намерение украинского политика Олега Тягнибока потребовать от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

Ранее Тягнибок, который также является лидером националистической партии "Свобода", напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского. Тот потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Тягнибок возмутился, что украинская власть не сделала аналогичного заявления. Он заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Националист не упомянул, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех республик, включая Украину.

"Больные фантазии представителей политического "бомонда" Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом", — сказал Железняк РИА Новости.

Политик подчеркнул, что заявления националиста Тягнибока — попытка обратить на себя внимание и заявить, что радикалы продолжают командовать в Киеве.