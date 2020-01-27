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В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
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РИА Новости

В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России

21:08 27.01.2020 (обновлено: 23:49 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок
Лидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал "больной фантазией" намерение украинского политика Олега Тягнибока потребовать от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.
Ранее Тягнибок, который также является лидером националистической партии "Свобода", напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского. Тот потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Тягнибок возмутился, что украинская власть не сделала аналогичного заявления. Он заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. Националист не упомянул, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех республик, включая Украину.
"Больные фантазии представителей политического "бомонда" Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом", — сказал Железняк РИА Новости.
Политик подчеркнул, что заявления националиста Тягнибока — попытка обратить на себя внимание и заявить, что радикалы продолжают командовать в Киеве.
"Политические провокации являются одной из форм существования националистов на Украине, где они абсолютно вольготно чувствуют себя. Если бы власти Украины имели политическую волю избавить страну от националистического мусора и взяли под контроль ситуацию, у Украины появился бы шанс стать частью мира, в котором уважают права человека, не глумятся над памятью жертв фашизма, бережно относятся к истории и заботятся о будущем. Но пока украинская действительность такова, что тягнибоки диктуют "незалежной" путь в хаос и историческое забвение", — заключил Железняк.
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Олег ТягнибокГосдума РФСергей ЖелезнякРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зачем этого нациста рекламируют. На Украине победили нацисты и от них ее надо освобождать
27 января, 21:11
Ю.Юрий .
2401000
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