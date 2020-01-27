Возвращавшийся в Хабаровск самолет вылетел в Москву

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании Самолет авиакомпании "Аэрофлот" , вернувшийся в Хабаровск из-за ложного сообщения о минировании, вылетел в Москву , сообщили РИА Новости в аэропорту в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс 1713 из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. На борту было 262 пассажира и 10 членов экипажа. Самолет проверили, опасных предметов не нашли.

"Рейс 1713 вылетел из Хабаровска в Москву в 03.20 вторника (20.20 понедельника мск)", - сказал собеседник агентства.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.