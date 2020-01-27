Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T21:00+0300
https://ria.ru/20200127/1563945160.html
Возвращавшийся в Хабаровск самолет вылетел в Москву
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40695/52/406955225_0:18:3010:1711_1036x0_80_0_0_afef0c23ea076825f3dba0316f2a4b44.jpg
РИА Новости

Возвращавшийся в Хабаровск самолет вылетел в Москву

21:00 27.01.2020
1001
© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вернувшийся в Хабаровск из-за ложного сообщения о минировании, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в аэропорту в понедельник вечером.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс 1713 из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. На борту было 262 пассажира и 10 членов экипажа. Самолет проверили, опасных предметов не нашли.
"Рейс 1713 вылетел из Хабаровска в Москву в 03.20 вторника (20.20 понедельника мск)", - сказал собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 11:04
Пассажиров вернувшегося в Хабаровск самолета дополнительно досмотрят
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
010003
Обсудить 0
АэрофлотГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваХабаровскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Лидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Девушка в Ялте
Эксперты: у туристов вырос спрос на зимний отдых в Крыму
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Судейский молоток
Суд вынес приговор двоим обвиняемым в хищении на "Восточном"
Молоток судьи
Жителя Курска, угрожавшего судье, отправили на принудительное лечение
Здание Конституционного суда в Киеве
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом
Сильный снегопад в Москве
Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР отвергли обвинения Киева в нарушении перемирия
Пожарная машина в США
Жертвами пожара на причале в штате Алабама стали восемь человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Депутата города в Ленинградской области арестовали за взяточничество
Стефан Дюжаррик
В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп почтил память жертв Холокоста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
01:10Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
Лента новостейМолния