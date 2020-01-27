ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп почтил память жертв Холокоста , отметив свою приверженность борьбе с антисемитизмом.

"В Международный день памяти жертв Холокоста мы вспоминаем о миллионах бесценных жизней, положенных на алтарь преступного нацистского режима. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность борьбе с токсичной идеологией антисемитизма, где бы и когда бы она ни появлялась", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.

В понедельник в польском Освенциме отмечают 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из различных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.