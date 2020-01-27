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Трамп почтил память жертв Холокоста
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РИА Новости

Трамп почтил память жертв Холокоста

20:59 27.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почтил память жертв Холокоста, отметив свою приверженность борьбе с антисемитизмом.
"В Международный день памяти жертв Холокоста мы вспоминаем о миллионах бесценных жизней, положенных на алтарь преступного нацистского режима. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность борьбе с токсичной идеологией антисемитизма, где бы и когда бы она ни появлялась", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.
В понедельник в польском Освенциме отмечают 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из различных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Дональд ТрампХолокостВ мире
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