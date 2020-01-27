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В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии
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РИА Новости

В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии

20:55 27.01.2020
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 27 янв – РИА Новости. В ООН выражают разочарование в связи с ухудшением ситуации в Ливии после прошедшего неделю назад саммита в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос о том, насколько в ООН разочарованы в связи с тем, что после конференции ситуация в Ливии ухудшается, Дюжаррик сказал: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что мы идем в неверном направлении "на земле".
"Оружие продолжает поступать в страну, бои продолжаются, и ливийский народ страдает. Конечно, мы очень разочарованы ситуацией. Но мы будем продолжать продвигать политическое решение (кризиса – ред.)", - заявил он.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииСтефан ДюжаррикЛивияООНВ мире
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