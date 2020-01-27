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В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
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РИА Новости

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

20:50 27.01.2020 (обновлено: 21:38 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
"Сегодня, 27 января, в реанимационное отделение больницы была доставлена 14-летняя девочка, которая позже скончалась. По предварительной информации, ребенку стало плохо по пути в школу", — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего.
Девочка воспитывалась в благополучной семье, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Ее отец — врач-реаниматолог. Для всех это большой шок", — сказала Мишонова.
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