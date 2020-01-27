В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.

"Сегодня, 27 января, в реанимационное отделение больницы была доставлена 14-летняя девочка, которая позже скончалась. По предварительной информации, ребенку стало плохо по пути в школу", — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего.

Девочка воспитывалась в благополучной семье, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.