Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил телеграмму участникам и гостям XXVIII международных Рождественских образовательных чтений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию, которая открыла XXVIII международные образовательные Рождественские чтения. В этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"За время своего существования ваш форум стал значимым событием в церковной и общественной жизни страны. Он традиционно собирает представителей власти и духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Мишустин выразил уверенность, что форум запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные на форуме предложения найдут своё отражение на практике, будут использованы в педагогическом процессе.
"Наша общая задача – сохранять память о Великой Победе, бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать фальсификаций и, главное, рассказывать молодёжи всю правду о тех страшных событиях, о величайшей трагедии в истории человечества, которая не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Мишустин пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.