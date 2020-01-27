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Религия и мировоззрение
2020-01-27T20:45+0300
https://ria.ru/20200127/1563944507.html
Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/01/1563710160_0:43:2623:1518_1036x0_80_0_0_53fb79ad08ba41e4dfed988337f1e6e0.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России

20:34 27.01.2020 (обновлено: 20:45 27.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил телеграмму участникам и гостям XXVIII международных Рождественских образовательных чтений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию, которая открыла XXVIII международные образовательные Рождественские чтения. В этом году они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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"За время своего существования ваш форум стал значимым событием в церковной и общественной жизни страны. Он традиционно собирает представителей власти и духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Мишустин выразил уверенность, что форум запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные на форуме предложения найдут своё отражение на практике, будут использованы в педагогическом процессе.
"Наша общая задача – сохранять память о Великой Победе, бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать фальсификаций и, главное, рассказывать молодёжи всю правду о тех страшных событиях, о величайшей трагедии в истории человечества, которая не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Мишустин пожелал участникам форума успехов и всего наилучшего.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРождественские образовательные чтенияМихаил МишустинРусская православная церковьПравительство РФРоссиярелигияОбщество
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