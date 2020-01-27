Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России

"За время своего существования ваш форум стал значимым событием в церковной и общественной жизни страны. Он традиционно собирает представителей власти и духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.