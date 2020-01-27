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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T20:31+0300
https://ria.ru/20200127/1563944398.html
Лавров обсудил с Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156337/97/1563379723_0:305:3100:2048_1036x0_80_0_0_8cb13b015ce39b7d340e22dd4e7e6cef.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии

20:31 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии, говорится в сообщении российского дипведомства.
Отмечается, что разговор состоялся в понедельник по инициативе турецкой стороны.
"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии. Рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - отметили в МИД РФ.
"С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии", - добавили в дипведомстве.
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Кроме того, в ходе разговора была подтверждена поддержка работы сирийского конституционного комитета в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран-гарантов Астанинского процесса.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииТурцияСирияРоссияВ мире
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