В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности прошла церемония зажжения свечей в День памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы собрались, чтобы почтить память, тех, кто погиб во время войны, Холокоста, отдать дань памяти тем, кто, рискуя своей жизнью, спас евреев в те страшные годы, и поблагодарить солдат, которые освободили Европу от нацизма и спасли наш народ от уничтожения", - сказал главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии.
По его словам, необходимо помнить и сочувствовать тем, кто "сегодня находится в тяжелом положении, одинок и не чувствует поддержки". "Мы отмечаем это событие (трагедию Холокоста – ред.) в день освобождения Освенцима. Наша главная задача – сделать все, чтобы этот ужас никогда не повторялся", – подытожил Берл Лазар.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
По словам председателя попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктора Вексельберга, для многих людей Холокост не только историческая дата, но и личная трагедия.
"17 членов моей семьи были в один день уничтожены: похоронены в братской могиле, вернее просто были сброшены в нее вместе с 12-ю тысячами таких же невинно замученных жертв. Это была треть населения небольшого западноукраинского города. Я уж точно делаю и сделаю все, чтобы память о моих родственниках и миллионах других жертв всегда оставалась с нами", - заявил Вексельберг.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в Еврейском музее и центре толерантности стараются представить личные истории жертв трагедии Холокоста.
"Если мы смотрим на историю через призму личных воспоминаний, то черно-белый негатив окрашивается цветом, становится реальным, живым, а, значит, по-настоящему задевает. В нашем музее мы всегда стараемся говорить о Холокосте с точки зрения конкретных людей и их судеб, объясняя, что жертвы не были безликими цифрами, а были такими же, как мы с вами - простыми людьми, со своими чувствами, стремлениями и мечтами", - сказал он.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.