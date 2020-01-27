В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности прошла церемония зажжения свечей в День памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы собрались, чтобы почтить память, тех, кто погиб во время войны, Холокоста, отдать дань памяти тем, кто, рискуя своей жизнью, спас евреев в те страшные годы, и поблагодарить солдат, которые освободили Европу от нацизма и спасли наш народ от уничтожения", - сказал главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии.

По его словам, необходимо помнить и сочувствовать тем, кто "сегодня находится в тяжелом положении, одинок и не чувствует поддержки". "Мы отмечаем это событие (трагедию Холокоста – ред.) в день освобождения Освенцима. Наша главная задача – сделать все, чтобы этот ужас никогда не повторялся", – подытожил Берл Лазар.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве © РИА Новости / Сергей Мамонтов Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

По словам председателя попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктора Вексельберга, для многих людей Холокост не только историческая дата, но и личная трагедия.

"17 членов моей семьи были в один день уничтожены: похоронены в братской могиле, вернее просто были сброшены в нее вместе с 12-ю тысячами таких же невинно замученных жертв. Это была треть населения небольшого западноукраинского города. Я уж точно делаю и сделаю все, чтобы память о моих родственниках и миллионах других жертв всегда оставалась с нами", - заявил Вексельберг.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в Еврейском музее и центре толерантности стараются представить личные истории жертв трагедии Холокоста.

"Если мы смотрим на историю через призму личных воспоминаний, то черно-белый негатив окрашивается цветом, становится реальным, живым, а, значит, по-настоящему задевает. В нашем музее мы всегда стараемся говорить о Холокосте с точки зрения конкретных людей и их судеб, объясняя, что жертвы не были безликими цифрами, а были такими же, как мы с вами - простыми людьми, со своими чувствами, стремлениями и мечтами", - сказал он.