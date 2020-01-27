Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега

Будут проблемы. Биолог рассказал об опасности бесснежной зимы Из-за бесснежной зимы могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые, предупреждают экологи. В эфире радио Sputnik научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский высказал свою точку зрения по этому вопросу.