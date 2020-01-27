Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В предстоящую ночь в Москве может выпасть до 5 сантиметров снега. Утром снег продолжится и к полудню выпадет еще до 2 сантиметров. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Вчера, 11:26Сказано в эфиреБудут проблемы. Биолог рассказал об опасности бесснежной зимыИз-за бесснежной зимы могут исчезнуть комары и другие важные для пищевой цепочки насекомые, предупреждают экологи. В эфире радио Sputnik научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Заммэра отметил, что в настоящее время проведены работы по выборочной противогололедной обработке дорог и тротуаров. Под особым контролем коммунальных служб особо опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.
Помимо этого, Бирюков обратился с просьбой к автомобилистам в связи с непогодой соблюдать правила дорожного движения, избегать резкого торможения и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники.