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Религия и мировоззрение
2020-01-27T20:09+0300
https://ria.ru/20200127/1563943850.html
Лазар: проявления антисемитизма должны получать резкий и четкий ответ
https://cdn23.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:186:2983:1863_1036x0_80_0_0_2e3cff4e71abb60e258a47014c7d0be3.jpg
РИА Новости

Лазар: проявления антисемитизма должны получать резкий и четкий ответ

20:09 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Антисемитизм в Европе и США снова активизировался, любые его проявления должны получать резкий и четкий ответ от государства и общества, заявил главный раввин России Берл Лазар на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, в московском Еврейском центре толерантности.
"Мы видим, что в Европе и США антисемитизм снова поднял голову. Нужно понять, что это вызов, который дает нам возможность действовать, чтобы это остановить. Если будут такие аргументы, что это маргиналы, отдельные случаи, а не глобальная проблема, получается, что уроки Холокоста мы не выучили", - сказал Берл Лазар.
Он напомнил, что нацисты позволили себе открыто действовать, когда поняли, что мир молчит.
"Сегодня нужно делать все возможное, чтобы любые проявления антисемитизма получали резкий и четкий ответ от государственных деятелей и общества в целом. Мы можем остановить маргинальные явления, которые сегодня распространяются все больше и больше", - подытожил он.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
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Религия и мировоззрениеевреиХолокостКрасная армияНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарЮНЕСКОМоскваЕвропаСШАрелигияВ мире
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