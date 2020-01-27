Лазар: проявления антисемитизма должны получать резкий и четкий ответ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Антисемитизм в Европе и США снова активизировался, любые его проявления должны получать резкий и четкий ответ от государства и общества, заявил главный раввин России Берл Лазар на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, в московском Еврейском центре толерантности.
"Мы видим, что в Европе и США антисемитизм снова поднял голову. Нужно понять, что это вызов, который дает нам возможность действовать, чтобы это остановить. Если будут такие аргументы, что это маргиналы, отдельные случаи, а не глобальная проблема, получается, что уроки Холокоста мы не выучили", - сказал Берл Лазар.
Он напомнил, что нацисты позволили себе открыто действовать, когда поняли, что мир молчит.
"Сегодня нужно делать все возможное, чтобы любые проявления антисемитизма получали резкий и четкий ответ от государственных деятелей и общества в целом. Мы можем остановить маргинальные явления, которые сегодня распространяются все больше и больше", - подытожил он.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.