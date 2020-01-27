На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией

Инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры. Участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске, показанном 26 января, ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.