На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией

Инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры. Участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске, показанном 26 января, ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.
По задумке авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький".
"Малороссия — второе название Украины", — пояснил ведущий шоу Флавио Инсинна.
Произошедшее в эфире RAI вызвало негодование у украинской журналистки Марианны Сороневич. В своем фейсбуке она призвала всех оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущего в соцсети.
22 января, 18:40Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке