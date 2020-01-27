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2020-01-27T20:06+0300
https://ria.ru/20200127/1563943785.html
На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией
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РИА Новости

На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией

20:05 27.01.2020 (обновлено: 20:06 27.01.2020)
4603
Скриншот видео передачи на телеканале Rai1
Скриншот видео передачи на телеканале Rai1
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На популярном итальянском телешоу "Наследие" в эфире телеканала RAI Украину назвали Малороссией.
Инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры. Участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске, показанном 26 января, ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.
По задумке авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький".
"Малороссия — второе название Украины", — пояснил ведущий шоу Флавио Инсинна.
Произошедшее в эфире RAI вызвало негодование у украинской журналистки Марианны Сороневич. В своем фейсбуке она призвала всех оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущего в соцсети.
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Флавио ИнсиннаИталияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина состоит из восточной Малороссии, а вот западная это Галиция, бандеровская нацисткая часть
27 января, 20:45
Ю.Юрий .
1700000
Все возвращается на круги своя)))
27 января, 20:50
Алексей Алексеев
1121000
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