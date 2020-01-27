Нижегородские депутаты отказались от бизнес-класса за счет бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Депутаты городской думы Нижнего Новгорода отказываются от транспортных и гостиничных услуг бизнес-класса во время командировок в пользу "эконома", а также исключают выделение дополнительных бюджетных расходов на эти цели, сообщает пресс-служба гордумы.

Ранее депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 23 октября 2019 года приняли положение о порядке возмещения расходов, связанных с командировками. Согласно ему, депутатам должны были компенсировать расходы на проезд бизнес-классом воздушным транспортом и в вагонах СВ - железнодорожным транспортом. Это "неэкономное" решение нижегородских депутатов вызвало большой общественный резонанс. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил вето на принятое депутатами гордумы решение, подчеркнув, что оно "не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города". Председатель гордумы Дмитрий Барыкин направил принятое депутатами положение на доработку.

"Проект положения о порядке возмещения депутатам городской думы Нижнего Новгорода расходов, связанных с командировкой, претерпел серьезные изменения и был вынесен на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению 27 января. В нем предусмотрено возмещение командировочных расходов на проживание в одноместном гостиничном номере и проезд по расценкам эконом-класса. Также могут быть компенсированы расходы на получение визы, регистрационные взносы и суточные, если депутат работает на постоянной основе", - говорится в сообщении.

В гордуме особо подчеркивают, что документ основан на принципе равенства: председатель, его заместители, главы комиссий имеют те же права, что и рядовые депутаты.

"Также дума предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода – эти затраты будут учитываться в рамках финансирования деятельности городского парламента. Отказ от расходов на рабочие поездки в размере 1 миллиона рублей на год депутаты объяснили трудностями городского бюджета", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что по итогам рабочих поездок депутаты городской думы будут отчитываться перед коллегами, предоставляя им полную информацию о достигнутых в командировках договоренностях, а также выводы и предложения по применению положительного опыта в Нижнем Новгороде.