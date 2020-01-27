Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T19:59+0300
https://ria.ru/20200127/1563943612.html
Нижегородские депутаты отказались от бизнес-класса за счет бюджета
https://cdn25.img.ria.ru/images/153352/52/1533525278_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_32383a6db0d2d691b4fe88e56bc5f8c5.jpg
РИА Новости

Нижегородские депутаты отказались от бизнес-класса за счет бюджета

19:59 27.01.2020
262
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ салоне нового российского самолета SuperJet-100
В салоне нового российского самолета SuperJet-100
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода отказываются от транспортных и гостиничных услуг бизнес-класса во время командировок в пользу "эконома", а также исключают выделение дополнительных бюджетных расходов на эти цели, сообщает пресс-служба гордумы.
Ранее депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 23 октября 2019 года приняли положение о порядке возмещения расходов, связанных с командировками. Согласно ему, депутатам должны были компенсировать расходы на проезд бизнес-классом воздушным транспортом и в вагонах СВ - железнодорожным транспортом. Это "неэкономное" решение нижегородских депутатов вызвало большой общественный резонанс. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил вето на принятое депутатами гордумы решение, подчеркнув, что оно "не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города". Председатель гордумы Дмитрий Барыкин направил принятое депутатами положение на доработку.
"Проект положения о порядке возмещения депутатам городской думы Нижнего Новгорода расходов, связанных с командировкой, претерпел серьезные изменения и был вынесен на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению 27 января. В нем предусмотрено возмещение командировочных расходов на проживание в одноместном гостиничном номере и проезд по расценкам эконом-класса. Также могут быть компенсированы расходы на получение визы, регистрационные взносы и суточные, если депутат работает на постоянной основе", - говорится в сообщении.
В гордуме особо подчеркивают, что документ основан на принципе равенства: председатель, его заместители, главы комиссий имеют те же права, что и рядовые депутаты.
Еда на борту самолета
31 декабря 2019, 00:18Туризм
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс в самолете
"Также дума предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода – эти затраты будут учитываться в рамках финансирования деятельности городского парламента. Отказ от расходов на рабочие поездки в размере 1 миллиона рублей на год депутаты объяснили трудностями городского бюджета", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что по итогам рабочих поездок депутаты городской думы будут отчитываться перед коллегами, предоставляя им полную информацию о достигнутых в командировках договоренностях, а также выводы и предложения по применению положительного опыта в Нижнем Новгороде.
"Комиссия по местному самоуправлению единогласно поддержала проект документа. Он вынесен на очередное заседание городского парламента, которое состоится 29 января", - говорится в сообщении гордумы.
Смартфон
21 января, 14:24
В ОП предложили депутатам отказаться от гаджетов на заседаниях
1771000
Обсудить 0
Нижний НовгородОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал представить "сделку века" 28 января
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Посол сравнил российскую зиму без снега с индийской кухней без специй
Автомобиль Следственного комитета РФ
Депутата города в Ленинградской области арестовали за взяточничество
Школьный автобус
ЕР оценила идею об интернате для детей из села на Урале, где нет школы
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев рассказал, что необходимо для реализации послания
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Италия 29 марта проведет референдум по сокращению числа парламентариев
Скриншот видео передачи на телеканале Rai1
На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Лазар: проявления антисемитизма должны получать резкий и четкий ответ
Сильный снегопад в Москве
Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега
Президент Палестины Махмуд Аббас
Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом, сообщили СМИ
Программирование
Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова заявила, что цифры приема в вузы на бюджет могут вырасти
Сотрудник полиции
В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
01:10Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
Лента новостейМолния