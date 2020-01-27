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Трамп пообещал представить "сделку века" 28 января
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РИА Новости

Трамп пообещал представить "сделку века" 28 января

19:59 27.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск, заявил американский лидер журналистам в понедельник в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
"Мы выпустим план завтра в пять вечера (по Гринвичу), и все его увидят", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
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Майк ПенсДональд ТрампБиньямин НетаньяхуПалестинаСШАИзраильВ мире
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