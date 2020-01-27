Пожар на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске потушили

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на судне "Святитель Иннокентий", которое находится на ремонте в Архангельске, сообщается на сайте регионального МЧС.
Судно загорелось в понедельник около 16 часов. "Святитель Иннокентий" находится на ремонте на заводе "Красная Кузница" в Архангельске. Пожар произошел в помещении сухого трюма площадью 30 квадратных метров, пострадавших нет.
"(В) 18.49, как передали с места, пожар ликвидирован. По уточнённой информации, площадь пожара составила 66 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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