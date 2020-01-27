Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T19:54+0300
https://ria.ru/20200127/1563943491.html
Пожар на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске потушили
https://cdn24.img.ria.ru/images/148470/70/1484707071_0:113:3050:1829_1036x0_80_0_0_f56ab79a178fe7a23f8228462facc6e4.jpg
РИА Новости

Пожар на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске потушили

19:54 27.01.2020
388
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на судне "Святитель Иннокентий", которое находится на ремонте в Архангельске, сообщается на сайте регионального МЧС.
Судно загорелось в понедельник около 16 часов. "Святитель Иннокентий" находится на ремонте на заводе "Красная Кузница" в Архангельске. Пожар произошел в помещении сухого трюма площадью 30 квадратных метров, пострадавших нет.
"(В) 18.49, как передали с места, пожар ликвидирован. По уточнённой информации, площадь пожара составила 66 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарный
Вчера, 14:12
В Петербурге потушили пожар в детском саду
310000
Обсудить 0
МЧС РФАрхангельскПроисшествия
Рекомендуем
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев рассказал, что необходимо для реализации послания
Дмитрий Медведев
Медведев пошутил о "законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей"
Сильный снегопад в Москве
Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снега
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Российские иудеи призвали бороться с героизацией преступников
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал представить "сделку века" 28 января
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Посол сравнил российскую зиму без снега с индийской кухней без специй
Хелен Миррен в фильме Анна Франк. Параллельные истории
В день памяти жертв Холокоста выходит фильм об Анне Франк
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Лазар: проявления антисемитизма должны получать резкий и четкий ответ
В салоне нового российского самолета SuperJet-100
Нижегородские депутаты отказались от бизнес-класса за счет бюджета
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии
Школьный автобус
ЕР оценила идею об интернате для детей из села на Урале, где нет школы
Учитель с указкой
Более 800 тысяч учителей получат доплату за классное руководство
Ситуация в Сирии
"Белые каски" и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил значимость Рождественских чтений в жизни России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
01:10Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
Лента новостейМолния