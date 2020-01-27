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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-27T19:49+0300
https://ria.ru/20200127/1563943352.html
Медведев рассказал, что необходимо для реализации послания
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РИА Новости

Медведев рассказал, что необходимо для реализации послания

19:49 27.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил руководителям партии в регионах оперативно откорректировать местное законодательство для реализации пунктов послания президента РФ Федеральному собранию.
В понедельник в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" выступила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она рассказала о законопроектах, которые готовятся после послания президента РФ Федеральному собранию. В частности, они касаются выплат по материнскому капиталу, пособия на детей от 3 до 7 лет, горячего питания в школах и программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам вице-премьера, по некоторым направлениям помогла бы поддержка "Единой России" в регионах, чтобы изменить местное законодательство.
Медведеву предложили поручить совету руководителей фракции, куда входят руководители партии всех региональных парламентов, оперативно откорректировать региональное законодательство.
"Я об этом говорил, я абсолютно это поддерживаю. Просто потому что это законодательство должно быть в известной степени сквозным, а в чем-то зеркальным и четко работающим. Давайте такую рекомендацию дадим", - заявил он.
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Вчера, 17:19Послание президента России Федеральному собранию
Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания
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