ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

До настоящего момента ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", — сообщил представитель ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.