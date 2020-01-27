Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T21:21+0300
https://ria.ru/20200127/1563943217.html
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/89/1563868947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_de46492e80822d98325b46d8305b0970.jpg
РИА Новости

ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

19:45 27.01.2020 (обновлено: 21:21 27.01.2020)
22209
© REUTERS / Aly SongОчередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
До настоящего момента ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", — сообщил представитель ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Вчера, 19:31
Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу
10727421110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова оценила возможность закрытия границ с Китаем из-за вируса
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин провел совещание по вопросам профилактики коронавируса
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
Актриса Наталья Андрейченко
Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко: необходимости помогать Китаю в борьбе с коронавирусом нет
В Центральном госпитале города Ухань
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
Лента новостейМолния