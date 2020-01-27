Онищенко: необходимости помогать Китаю в борьбе с коронавирусом нет

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимости в помощи Необходимости в помощи Китаю по борьбе с коронавирусом пока нет, в КНР развита современная наука, а власти оперативно реагируют на ситуацию, считает первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия помочь Китаю в борьбе с коронавирусом, Онищенко сказал, что "необходимости в этом нет".

"У них все есть. У них сейчас очень современная наука, они очень оперативно реагируют", - пояснил парламентарий.

Он также отметил, что в китайском городе Ухань, где распространился коронавирус, проживают 11 миллионов человек. Поэтому Россия в принципе не сможет помочь материальной базой.

"В принципе, пожелаем их успехов", - заключил Онищенко.