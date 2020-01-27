Онищенко: необходимости помогать Китаю в борьбе с коронавирусом нет

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимости в помощи Китаю по борьбе с коронавирусом пока нет, в КНР развита современная наука, а власти оперативно реагируют на ситуацию, считает первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Отвечая на вопрос, сможет ли Россия помочь Китаю в борьбе с коронавирусом, Онищенко сказал, что "необходимости в этом нет".
"У них все есть. У них сейчас очень современная наука, они очень оперативно реагируют", - пояснил парламентарий.
Он также отметил, что в китайском городе Ухань, где распространился коронавирус, проживают 11 миллионов человек. Поэтому Россия в принципе не сможет помочь материальной базой.
"В принципе, пожелаем их успехов", - заключил Онищенко.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.