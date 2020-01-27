Чижов рассказал о приграничном сотрудничестве России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Проблемы в отношениях между Проблемы в отношениях между Россией Евросоюзом практически не повлияли на реализацию программ пограничного сотрудничества, сказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на семинаре в Европейском комитете регионов, посвященном приграничному сотрудничеству РФ и союза.

"Нашему приграничному сотрудничеству со странами ЕС и Норвегией в новом формате, чему и посвящена сегодняшняя встреча, буквально два месяца назад исполнилось десять лет. Напомню, что старт был ему дан в ноябре 2009 года, когда на саммите Россия – ЕС в Стокгольме были подписаны соглашения между правительством РФ и Еврокомиссией о финансировании и реализации тогда еще пяти приграничных программ", - напомнил он.

Это сотрудничество строилось на результатах многолетнего приграничного взаимодействия между нашими странами и задолго до 2009 года, отметил Чижов.

"Несомненно, наше взаимодействие за этот период можно назвать "историей успеха". Реализованы сотни проектов, реально способствовавшие социально-экономическому развитию регионов России и сопредельных государств. При этом известные проблемы в отношениях между нашей страной и Евросоюзом практически не повлияли на реализацию программ", - заявил он.