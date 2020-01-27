Чижов надеется на улучшение политического климата между Россией и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что улучшение политического климата между РФ и ЕС не за горами. Об этом он сказал в рамках семинара в Европейском комитете регионов, посвященном приграничному сотрудничеству Россия – ЕС.
"Наши отношения с Евросоюзом никогда, ни в какой момент даже нынешнего кризиса не прекращались полностью. Сотрудничество по линии Комитета регионов и соответствующих российских структур продолжалось, так же, как продолжалась реализация программ приграничного сотрудничества… Даже когда Евросоюз вводил известные односторонние рестрикции экономического характера в отношении России, даже в тех решениях было специально оговорено, что они не распространяются на приграничное сотрудничество. То есть эта область нашего взаимодействия была специально сохранена по договоренности сторон", - сказал он журналистам.
"Наше приграничное взаимодействие не охвачено разного рода односторонними рестрикциями. Таким образом, оно не только несет прямую практическую пользу приграничным регионам, между которыми установились полезные связи, но и позволяет сохранять взаимопонимание между людьми по обе стороны границы, препятствует деградации отношений между нашими странами и закреплению разделительных линий в Европе. Когда же политический климат улучшится – а это, надеюсь, не за горами, – накопленный опыт приграничного сотрудничества поможет нам в восстановлении взаимодействия и в других областях", - сказал он в ходе выступления на семинаре.
26 декабря 2019, 16:41В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России