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Чижов надеется на улучшение политического климата между Россией и ЕС
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РИА Новости

Чижов надеется на улучшение политического климата между Россией и ЕС

19:27 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что улучшение политического климата между РФ и ЕС не за горами. Об этом он сказал в рамках семинара в Европейском комитете регионов, посвященном приграничному сотрудничеству Россия – ЕС.
"Наши отношения с Евросоюзом никогда, ни в какой момент даже нынешнего кризиса не прекращались полностью. Сотрудничество по линии Комитета регионов и соответствующих российских структур продолжалось, так же, как продолжалась реализация программ приграничного сотрудничества… Даже когда Евросоюз вводил известные односторонние рестрикции экономического характера в отношении России, даже в тех решениях было специально оговорено, что они не распространяются на приграничное сотрудничество. То есть эта область нашего взаимодействия была специально сохранена по договоренности сторон", - сказал он журналистам.
"Наше приграничное взаимодействие не охвачено разного рода односторонними рестрикциями. Таким образом, оно не только несет прямую практическую пользу приграничным регионам, между которыми установились полезные связи, но и позволяет сохранять взаимопонимание между людьми по обе стороны границы, препятствует деградации отношений между нашими странами и закреплению разделительных линий в Европе. Когда же политический климат улучшится – а это, надеюсь, не за горами, – накопленный опыт приграничного сотрудничества поможет нам в восстановлении взаимодействия и в других областях", - сказал он в ходе выступления на семинаре.
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