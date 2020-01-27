Чижов надеется на улучшение политического климата между Россией и ЕС

"Наши отношения с Евросоюзом никогда, ни в какой момент даже нынешнего кризиса не прекращались полностью. Сотрудничество по линии Комитета регионов и соответствующих российских структур продолжалось, так же, как продолжалась реализация программ приграничного сотрудничества… Даже когда Евросоюз вводил известные односторонние рестрикции экономического характера в отношении России, даже в тех решениях было специально оговорено, что они не распространяются на приграничное сотрудничество. То есть эта область нашего взаимодействия была специально сохранена по договоренности сторон", - сказал он журналистам.