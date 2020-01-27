ЕР оценила идею об интернате для детей из села на Урале, где нет школы

"Предложение с интернатом, мягко говоря, глупое. Политик не согласовывала свою инициативу ни с партийным руководством, ни с городскими властями", - отметили в пресс-службе партии.

"Администрацией и депутатами городской думы была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что учащиеся Красной горки учатся в нескольких разных школах Полевского. Этот факт затрудняет организацию школьного автобуса для учащихся, так как такого вида перевозки организуются каждой школой отдельно", - приводятся в сообщении свердловского отделения ЕР слова Поспелова.

По его словам, решено создать удобный рейсовый маршрут, которым смогут пользоваться не только школьники, но и обычные граждане. Если транспорт будет ходить с необходимой периодичностью, то и проблема с доставкой школьников разрешится. "Рейсовый автобус уже ходит по маршруту, но расписание его движения не в полной мере подходит для школьников. Над исправлением этой ситуации мы сейчас и работаем", - сказал Поспелов.