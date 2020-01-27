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ЕР оценила идею об интернате для детей из села на Урале, где нет школы
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РИА Новости

ЕР оценила идею об интернате для детей из села на Урале, где нет школы

20:12 27.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Ольга Ерачина. Предложение депутата думы Полевского городского округа Свердловской области обучать в интернате детей из поселка Красная горка, где нет школы, можно назвать "глупым", сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского отделения "Единой России".
Как ранее информировало издание "Вечерние ведомости", депутат Полевского, избравшаяся от ЕР Людмила Боронина предложила рассмотреть вопрос обучения детей из поселка Красная горка в интернате, так как в населенном пункте нет школы.
"Предложение с интернатом, мягко говоря, глупое. Политик не согласовывала свою инициативу ни с партийным руководством, ни с городскими властями", - отметили в пресс-службе партии.
Секретарь Полевского отделения партии "Единая Россия", глава Полевского городского округа Константин Поспелов рассказал о решении проблемы с доставкой школьников из поселка Красная горка до города Полевской.
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"Администрацией и депутатами городской думы была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что учащиеся Красной горки учатся в нескольких разных школах Полевского. Этот факт затрудняет организацию школьного автобуса для учащихся, так как такого вида перевозки организуются каждой школой отдельно", - приводятся в сообщении свердловского отделения ЕР слова Поспелова.
По его словам, решено создать удобный рейсовый маршрут, которым смогут пользоваться не только школьники, но и обычные граждане. Если транспорт будет ходить с необходимой периодичностью, то и проблема с доставкой школьников разрешится. "Рейсовый автобус уже ходит по маршруту, но расписание его движения не в полной мере подходит для школьников. Над исправлением этой ситуации мы сейчас и работаем", - сказал Поспелов.
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