2020-01-27T19:22+0300
2020-01-27T19:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563942522.html
Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата
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РИА Новости
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РИА Новости
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Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата
В церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата приняли участие представители исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также цветы возложили кадеты и военнослужащие.
2020-01-27T19:22+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32431657&type=mp4
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PT0M59S
Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата
В церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата приняли участие представители исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также цветы возложили кадеты и военнослужащие.