Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата

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В церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата приняли участие представители исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также цветы возложили кадеты и военнослужащие.