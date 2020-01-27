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Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата
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РИА Новости
Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата
В церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата приняли участие представители исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также цветы возложили кадеты и военнослужащие.
2020-01-27T19:22+0300
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PT0M59S

Блокада Ленинграда. Москвичи несут цветы к Могиле Неизвестного солдата

19:22 27.01.2020
55
В церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата приняли участие представители исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участники Великой Отечественной войны, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Также цветы возложили кадеты и военнослужащие.
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Могила Неизвестного солдатаБлокада Ленинграда (1941-1944)МоскваВидео
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