Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике

МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Российские дипломаты в Мексике пока не располагают сведениями о пропаже на юге страны актрисы Натальи Андрейченко, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, после чего связь с ней была утеряна.
"В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства", — сказал пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.