Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике

Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, после чего связь с ней была утеряна.