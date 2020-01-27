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Культура
2020-01-27T23:29+0300
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Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
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РИА Новости

Посольство России выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике

19:21 27.01.2020 (обновлено: 23:29 27.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Российские дипломаты в Мексике пока не располагают сведениями о пропаже на юге страны актрисы Натальи Андрейченко, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, после чего связь с ней была утеряна.

"В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства", — сказал пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.

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