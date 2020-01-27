США выделят два миллиона долларов на поддержание музея Аушвиц-Биркенау

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США предоставят дополнительные 2 миллиона долларов Фонду "Освенцим-Биркенау" для поддержания музея, созданного на месте концлагеря в Польше, сообщает госдеп в понедельник.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Чтобы почтить память жертв Холокоста, сохранить мемориал и музей Освенцим-Биркенау, о которых должны никогда не забывать грядущие поколения… Государственный департамент во взаимодействии с конгрессом намерен дополнительно внести 2 миллиона долларов в Фонд "Освенцим-Биркенау", - сообщил госдеп.
В сообщении добавляется, что эти средства выделяются в дополнение к 15 миллионам долларов, которые Соединенные Штаты уже выделили в течение пятилетнего периода, завершившегося в 2018 году.
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