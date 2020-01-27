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Голикова оценила возможность закрытия границ с Китаем из-за вируса
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РИА Новости

Голикова оценила возможность закрытия границ с Китаем из-за вируса

19:12 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ не видит необходимости закрытия границ с Китаем в связи с распространением коронавируса, заявила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова.
"Нет, такой необходимости нет", - сказала Голикова в ответ на соответствующий вопрос.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
Владимир Путин
Вчера, 19:11
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайРоссияВ мире
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