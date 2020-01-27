Путина будут регулярно информировать о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил информировать о результатах мониторинга ситуации с коронавирусом для доклада президенту РФ Владимиру Путину на регулярной основе, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросам профилактики и контроля распространения коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.