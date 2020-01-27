В ООН призвали к бдительности в отношении проявлений антисемитизма

ООН, 27 янв – РИА Новости. Замгенсека Замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг призвала не терять бдительности в отношении возможных проявлений антисемитизма в наши дни.

В понедельник в штаб-квартире ООН прошел показ документального фильма "Школа Палачей" о пособниках нацистов. Мероприятие организовало постпредство России при ООН.

"Для меня большая честь представлять ООН на показе фильма... Этот фильм рассматривает одно из многих тревожных измерений Холокоста - роль, которую сыграли коллаборационисты", - сказала Флеминг.

По ее словам, департамент по глобальным коммуникациям ООН уже более 10 лет реализует образовательную программу, посвященную Холокосту. Цель программы воплотить обещание, сделанное в конце Второй мировой войны – никогда не забывать о том, что произошло.

"Мы должны быть настороже в отношении проявлений антисемитизма, отрицания Холокоста и все других форм религиозной нетерпимости, расизма и предвзятости. Мы должны усвоить уроки Холокоста, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем",- заявила Флеминг.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, напомнил о необходимости не допустить перевирания исторических фактов.

"Нельзя оправдывать убийц и палачей. Советский Союз понес тяжелейшее бремя в этой войне. Поэтому защита истины о произошедшем является принципиальным вопросом для нас", - сказал российский дипломат.

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По его словам, этот фильм "показывает настоящую отвратительную суть пособников нацистов, которых сегодня некоторые пытаются представить жертвами, которых принудили к сотрудничеству".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.