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В ООН призвали к бдительности в отношении проявлений антисемитизма
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РИА Новости

В ООН призвали к бдительности в отношении проявлений антисемитизма

19:04 27.01.2020 (обновлено: 19:05 27.01.2020)
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© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
ООН, 27 янв – РИА Новости. Замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг призвала не терять бдительности в отношении возможных проявлений антисемитизма в наши дни.
В понедельник в штаб-квартире ООН прошел показ документального фильма "Школа Палачей" о пособниках нацистов. Мероприятие организовало постпредство России при ООН.
"Для меня большая честь представлять ООН на показе фильма... Этот фильм рассматривает одно из многих тревожных измерений Холокоста - роль, которую сыграли коллаборационисты", - сказала Флеминг.
По ее словам, департамент по глобальным коммуникациям ООН уже более 10 лет реализует образовательную программу, посвященную Холокосту. Цель программы воплотить обещание, сделанное в конце Второй мировой войны – никогда не забывать о том, что произошло.
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"Мы должны быть настороже в отношении проявлений антисемитизма, отрицания Холокоста и все других форм религиозной нетерпимости, расизма и предвзятости. Мы должны усвоить уроки Холокоста, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем",- заявила Флеминг.
Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, напомнил о необходимости не допустить перевирания исторических фактов.
"Нельзя оправдывать убийц и палачей. Советский Союз понес тяжелейшее бремя в этой войне. Поэтому защита истины о произошедшем является принципиальным вопросом для нас", - сказал российский дипломат.
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По его словам, этот фильм "показывает настоящую отвратительную суть пособников нацистов, которых сегодня некоторые пытаются представить жертвами, которых принудили к сотрудничеству".
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Мелисса ФлемингОсвенцимЮНЕСКОООНВ мире
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