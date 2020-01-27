Республиканцы могут поддержать вызов Болтона на слушания по импичменту

Если хотя бы четверо республиканцев присоединятся к демократам по этому вопросу, за вызов Болтона будет выступать уже большинство.

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.