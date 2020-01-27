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Республиканцы могут поддержать вызов Болтона на слушания по импичменту
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РИА Новости

Республиканцы могут поддержать вызов Болтона на слушания по импичменту

18:56 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Ряд республиканцев могут перейти на сторону демократов и поддержать выступление экс-советника президента Дональда Трампа Джона Болтона на процессе по импичменту в сенате, заявил журналистам сенатор-республиканец Митт Ромни.
"Думаю, что выросла вероятность того, что другие республиканцы присоединятся к тем, кто захочет послушать Джона Болтона", - заявил Ромни, слова которого транслировали местные телеканалы, в ответ на вопрос, наберется ли хотя бы четверо его коллег, поддерживающих это предложение.
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Если хотя бы четверо республиканцев присоединятся к демократам по этому вопросу, за вызов Болтона будет выступать уже большинство.
Экс-советник Трампа по нацбезопасности Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.
До настоящего времени республиканцы отказывались вызывать свидетелей на процессе, хотя этого требовали демократы.
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Импичмент Дональда ТрампаДжон БолтонДональд ТрампМитт РомниСШАВ мире
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