Источник: Россия предложила Турции помощь в связи с землетрясением

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона предложила помощь по ликвидации последствий землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья, заявил РИА Новости в понедельник источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, который передал соболезнования в связи с землетрясением и заявил о готовности оказать помощь", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, в Идлибе.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.