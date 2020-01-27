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Источник: Россия предложила Турции помощь в связи с землетрясением
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РИА Новости

Источник: Россия предложила Турции помощь в связи с землетрясением

18:50 27.01.2020
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 27 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона предложила помощь по ликвидации последствий землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья, заявил РИА Новости в понедельник источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, который передал соболезнования в связи с землетрясением и заявил о готовности оказать помощь", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, в Идлибе.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.
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Вчера, 13:55Религия и мировоззрение
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Землетрясение на востоке ТурцииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияРоссияВ мире
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