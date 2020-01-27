Источник: Россия предложила Турции помощь в связи с землетрясением

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Главы МИД Турции и России Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона предложила помощь по ликвидации последствий землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья, заявил РИА Новости в понедельник источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, который передал соболезнования в связи с землетрясением и заявил о готовности оказать помощь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, в Идлибе.