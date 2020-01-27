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Голикова оценила расходы на горячее питание для школьников
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РИА Новости

Голикова оценила расходы на горячее питание для школьников

18:48 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стоимость горячего питания для учеников начальных классов в РФ оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, в 2020 году - 11,2 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
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"Президент вышел с инициативой бесплатного питания. Сейчас мы со всеми регионами страны согласовываем окончательные цифры, но я напомню, что президент в послании также обозначил переходный период с 1 сентября 2020 года по первое сентября 2023 года", - сказала она на заседании бюро высшего совета партии.
Голикова пояснила, что субъекты должны подготовить инфраструктуру для обеспечения школьников горячим питанием. По возможности каждый субъект будет определяться и входить в этот проект.
"Мы сейчас, на данный момент, оцениваем, когда уже будет все хорошо, ну то есть, когда будет учебный год, это порядка 53 миллиардов рублей. Но сейчас, если мы будем входить в год 2020 с 1 сентября учебного года... То общую цифру мы оцениваем пока в 11,2 миллиарда рублей ", - добавила Голикова, уточнив, что она может корректироваться.
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