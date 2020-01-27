Голикова оценила расходы на горячее питание для школьников

"Президент вышел с инициативой бесплатного питания. Сейчас мы со всеми регионами страны согласовываем окончательные цифры, но я напомню, что президент в послании также обозначил переходный период с 1 сентября 2020 года по первое сентября 2023 года", - сказала она на заседании бюро высшего совета партии.

"Мы сейчас, на данный момент, оцениваем, когда уже будет все хорошо, ну то есть, когда будет учебный год, это порядка 53 миллиардов рублей. Но сейчас, если мы будем входить в год 2020 с 1 сентября учебного года... То общую цифру мы оцениваем пока в 11,2 миллиарда рублей ", - добавила Голикова, уточнив, что она может корректироваться.