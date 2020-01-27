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Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов
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РИА Новости

Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов

18:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда от имени своей страны пообещал хранить память о преступлениях нацистов.
В понедельник в польском Освенциме отмечают 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из различных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.
"От имени Польской Республики, которая первой стала целью агрессии нацистской Германии,… я имею честь повторить обязательство всегда хранить память и беречь память о том, что здесь случилось", - сказал Дуда, открывая торжественную церемонию.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
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Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
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Анджей ДудаОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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