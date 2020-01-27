Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов

"От имени Польской Республики, которая первой стала целью агрессии нацистской Германии,… я имею честь повторить обязательство всегда хранить память и беречь память о том, что здесь случилось", - сказал Дуда, открывая торжественную церемонию.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.